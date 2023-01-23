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В Аль-Насре надеются, что Роналду завершит карьеру в клубе. Ему могут предложить новый контракт

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К моменту завершения срока действия контракта Роналду будет 40 лет

В Аль-Насре надеются, что Роналду завершит карьеру в клубе. Ему могут предложить новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру в клубе из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Действующее соглашение португальского форварда с "Аль-Насром" рассчитано до 2025 года. К моменту завершения срока действия контракта Роналду будет 40 лет. По информации источника, руководство "Аль-Насра" считает маловероятным продолжение карьеры форварда в другой команде. В клубе не исключают возможность продления соглашения с Роналду, если к тому моменту футболист не решит завершить профессиональную карьеру.

Напомним, накануне Роналду провёл первый официальный матч за "Аль-Наср". Форвард вышел на матч с клубом "Аль-Иттифака" с первых минут с капитанской повязкой и провёл всю игру на поле. Португалец не отметился результативными действиями. Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 1:0.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
ESPN

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