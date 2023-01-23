В Аль-Насре надеются, что Роналду завершит карьеру в клубе. Ему могут предложить новый контракт

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру в клубе из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Действующее соглашение португальского форварда с "Аль-Насром" рассчитано до 2025 года. К моменту завершения срока действия контракта Роналду будет 40 лет. По информации источника, руководство "Аль-Насра" считает маловероятным продолжение карьеры форварда в другой команде. В клубе не исключают возможность продления соглашения с Роналду, если к тому моменту футболист не решит завершить профессиональную карьеру.