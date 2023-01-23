  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Польше подтвердили, что Сантуш возглавит национальную команду

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Завтра менеджер даст пресс-конференцию

В Польше подтвердили, что Сантуш возглавит национальную команду

Фото: twitter.com/Czarek_Kulesza

Новина українською

Президент футбольной федерации Польши Цезарь Кулеша подтвердил, что Фернанду Сантуш возглавит сборную. Он выложил фото с бывшим главным тренером Португалии.

Он также анонсировал пресс-конференцию нового менеджера, которая пройдет завтра.

Ранее сообщалось, что стороны подпишут контракт до лета 2026-го. Таким образом он точно проведет весь цикл Евро-2024 и отбор к чемпионату мира 2026, если Польша и Португалия разойдутся раньше.

Среди претендентов на пост главного тренера сборной Польши назывались также Андрей Шевченко и Стивен Джеррард.

Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).

По теме
yellow-arrow
В Аль-Насре надеются, что Роналду завершит карьеру в клубе. Ему могут предложить новый контракт
yellow-arrow
Сборная Польши близка к назначению Фернанду Сантуша
yellow-arrow
Правый фланг, смещение в центр, удар с левой и гол. Сегодня отмечает День рождения Арьен Роббен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша Фернанду Сантуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде