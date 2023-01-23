В Польше подтвердили, что Сантуш возглавит национальную команду

Президент футбольной федерации Польши Цезарь Кулеша подтвердил, что Фернанду Сантуш возглавит сборную. Он выложил фото с бывшим главным тренером Португалии.

Он также анонсировал пресс-конференцию нового менеджера, которая пройдет завтра.

Ранее сообщалось, что стороны подпишут контракт до лета 2026-го. Таким образом он точно проведет весь цикл Евро-2024 и отбор к чемпионату мира 2026, если Польша и Португалия разойдутся раньше.

Среди претендентов на пост главного тренера сборной Польши назывались также Андрей Шевченко и Стивен Джеррард.

Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).