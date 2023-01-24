El Pistolero. Сегодня празднует День рождения экс-форвард Ливерпуля, Барселоны и Атлетико
Луис Суарес!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Альберто Суарес Диас родился 24 января 1987-го в Сальто. Сегодня форварду исполняется 36 лет. Суарес – воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом страны в 2006-м. В возрасте 19 лет перебрался в голландский "Гронинген".
Также он защищал цвета "Аякса" и "Ливерпуля". В июле 2014 года было объявлено о переходе форварда в "Барселону" за 81 миллион евро. Трансфер Суареса на тот момент стал самым дорогим в истории клуба и третьим по стоимости в истории мирового футбола.
В 2022-м Суарес вернулся в родной "Насьональ", он выиграл с командой чемпионат страны, стал чемпионом Клаусуры. Контракт был краткосрочным, уже зимой "El Pistolero" перебрался в бразильский "Гремио".
Суарес – чемпион Нидерландов, обладатель Кубка английской футбольной лиги, чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель ЛЧ, Суперкубка УЕФА и КЧМ. Со сборной Луис брал Кубок Америки. Форвард является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.
Luis Suárez leaves Barcelona as their third all-time top scorer with 1⃣9⃣8⃣ goals! ????????????#UCL pic.twitter.com/Bk9esJe8eP— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 25, 2020
Отметим, что также сегодня Дни рождения празднуют бывший украинский защитник Виталий Мандзюк, форвард сборной Чехии Патрик Шик и экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек.
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