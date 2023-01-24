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El Pistolero. Сегодня празднует День рождения экс-форвард Ливерпуля, Барселоны и Атлетико

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Луис Суарес!

El Pistolero. Сегодня празднует День рождения экс-форвард Ливерпуля, Барселоны и Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Альберто Суарес Диас родился 24 января 1987-го в Сальто. Сегодня форварду исполняется 36 лет. Суарес – воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом страны в 2006-м. В возрасте 19 лет перебрался в голландский "Гронинген".

Также он защищал цвета "Аякса" и "Ливерпуля". В июле 2014 года было объявлено о переходе форварда в "Барселону" за 81 миллион евро. Трансфер Суареса на тот момент стал самым дорогим в истории клуба и третьим по стоимости в истории мирового футбола.

В 2022-м Суарес вернулся в родной "Насьональ", он выиграл с командой чемпионат страны, стал чемпионом Клаусуры. Контракт был краткосрочным, уже зимой "El Pistolero" перебрался в бразильский "Гремио".

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Суарес – чемпион Нидерландов, обладатель Кубка английской футбольной лиги, чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель ЛЧ, Суперкубка УЕФА и КЧМ. Со сборной Луис брал Кубок Америки. Форвард является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

Отметим, что также сегодня Дни рождения празднуют бывший украинский защитник Виталий Мандзюк, форвард сборной Чехии Патрик Шик и экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек.

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В статье: Луис Суарес
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