Шахтер обжалует решение CAS по делу против ФИФА
Горняки обратятся в Федеральный суд Швейцарии и Еврокомиссию
Донецкий "Шахтер" обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против ФИФА. Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
"Мы не удовлетворены решением CAS и собираемся подать апелляцию. Мы обратимся в Федеральный суд Швейцарии, в Европейскую комиссию, потому что считаем, что ФИФА нарушила антимонопольное законодательство. Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты, и мы потеряем их бесплатно.
До июня 2023 года наш ущерб составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продлит это правило, то они увеличатся до 70 миллионов. У некоторых игроков закончатся контракты, и наши убытки возрастут.
Мы также встретимся с Европейской ассоциацией клубов (ECA) для создания ряда документов, которые изменят систему, что позволит нам выиграть судебные процессы с ФИФА", – сказал Палкин.
Напомним, "Шахтер" требовал отменить решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров и возместить ущерб в размере 50 миллионов евро. CAS отклонил аппеляцю и определил, что Международная федерация футбола не нарушила никаких юридических норм.
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