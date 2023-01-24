Шахтер обжалует решение CAS по делу против ФИФА

Донецкий "Шахтер" обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против ФИФА. Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Мы не удовлетворены решением CAS и собираемся подать апелляцию. Мы обратимся в Федеральный суд Швейцарии, в Европейскую комиссию, потому что считаем, что ФИФА нарушила антимонопольное законодательство. Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты, и мы потеряем их бесплатно.

До июня 2023 года наш ущерб составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продлит это правило, то они увеличатся до 70 миллионов. У некоторых игроков закончатся контракты, и наши убытки возрастут.

Мы также встретимся с Европейской ассоциацией клубов (ECA) для создания ряда документов, которые изменят систему, что позволит нам выиграть судебные процессы с ФИФА", – сказал Палкин.