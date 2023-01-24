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Чемпион Европы-2016 официально возглавил сборную Польши

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Как и предполагалось

Чемпион Европы-2016 официально возглавил сборную Польши

Фото: pzpn.pl

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Экс-главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, как и предполагалось, возглавил национальную команду Польши. Польский футбольный союз официально объявил о назначении португальца.

О сроках и других деталях контракта с 68-летним специалистом не раскрывается.

Ранее сообщалось, что стороны подпишут договор до лета 2026-го. Таким образом он точно проведет весь цикл Евро-2024 и отбор к чемпионату мира 2026, если Польша и Португалия разойдутся раньше.

Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).

Уже в марте в отборе на Евро-2024 "Кадра" сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

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В статье: Польша Фернанду Сантуш
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Источник:
pzpn.pl

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