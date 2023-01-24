Чемпион Европы-2016 официально возглавил сборную Польши
Как и предполагалось
Фото: pzpn.pl
Экс-главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, как и предполагалось, возглавил национальную команду Польши. Польский футбольный союз официально объявил о назначении португальца.
О сроках и других деталях контракта с 68-летним специалистом не раскрывается.
???? OFICJALNIE— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023
Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! ????????
Ранее сообщалось, что стороны подпишут договор до лета 2026-го. Таким образом он точно проведет весь цикл Евро-2024 и отбор к чемпионату мира 2026, если Польша и Португалия разойдутся раньше.
Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).
Уже в марте в отборе на Евро-2024 "Кадра" сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.
Популярное сейчас
- В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Россияне эвакуируют из Луганска семьи военных армии РФ - Генштаб
- С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО