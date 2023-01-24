СМИ: УЕФА не собирается возвращать Россию к международным турнирам

Российские команды, по-прежнему, будут отстранены от участия в европейских соревнованиях, пишет Sky News.

Также сообщается, что государство-террорист не сможет принять Суперкубок УЕФА в августе 2023 года, как планировалась ранее. Игра должна была состояться в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду руководители Российского футбольного союза (РФС) собираются провести переговоры с представителями европейской футбольной организации.

Но, по данным источника, это не значит, что дисквалификация будет снята. Пока идет война против Украины, этого не произойдет. УЕФА хочет обсудить общее состояние российского футбола, готовясь к тому, когда команды смогут вернуться к европейским соревнованиям, если война закончится.