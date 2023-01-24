Алвес нанял адвоката Месси для защиты в деле об изнасиловании
Пока разбирательство идет не в пользу футболиста
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Дани Алвес для защиты в деле об изнасиловании нанял фирму адвоката Кристобаля Мартеля, который защищал Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, сообщает La Vanguardia. Бразилец находится под стражей.
Новый адвокат будет защищать бразильца в паре с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. На данный момент они готовят аппеляцию на задержание футболиста.
Алвеса арестовали несколько дней назад без возможности внесения залога. Не в пользу Алвеса сыграли его противоречащие показания, свидетельства очевидцев и записи с камер наблюдения.
Его обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе Sutton 30 декабря. Игроку грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения. 39-летний бразилец не признает вину.
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