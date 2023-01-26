Брайтон торгует Матвиенко, жеребьёвка Лиги Наций и афинский Суперкубок УЕФА. Главные новости за 25 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 января.

"Брайтон" сделал второе предложение по Николаю Матвиенко. На этот раз английский клуб предложил за украинского защитника 16 млн евро + 4 млн бонусов. "Шахтёр" это предложение отверг, продолжая настаивать на сумме в 30 млн сообщает Фабрицио Романо. Напомним, "Брайтон" возглавляет экс-тренер Матвиенко Роберто Де Дзерби, выступающего инициатором этой сделки.

Владислав Кулач расторг контракт с "Динамо" по обоюдному согласию сторону, после чего обзавёлся новым клубом. 29-летний форвард стал игроков азербайджанской "Зиры", подписав с новой командой контракт на полтора года. Напомним, Кулач присоединился к "Динамо" летом 2021-го года в статусе лучшего бомбардира УПЛ. Но в столице у Владислава карьера не задалась – всего 7 выступлений в УПЛ при одном забитом голе.

В среду в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка финала четырёх Лиги наций, в которой приняли участие победители своих групп в дивизионе А. По итогам жеребьёвки сборная Испании попала на Италию, а Нидерланды – на команду Хорватии. Финал четырёх пройдёт в июне этого года в Нидерландах. Действующим победителем является сборная Франции.

Исполнительный комитет УЕФА перенёс Суперкубок УЕФА-2023 в Афины. Матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдёт 16 августа на стадионе "Олимпиакоса" Георгиос Караискакис. Напомним, первоначально УЕФА планировал доверить Суперкубок Европы стране-террористу России, а саму игру провести в Казани.

"Барселона" стала первым полуфиналистом Кубка Короля, минимально одолев в 1/4 "Реал Сосьедад" (1:0). Единственный гол в поединке оформил Усман Дембеле на 52-й минуте. Отметим, что до этого баски шли на 10-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. Но после удаления Браиса Мендеса у Сосьедада не было шансов. Для каталонцев эта победа стала 7-й кряду во всех турнирах. Ранее в январе команда Хави Эрнандеса одолела "Атлетико" в Ла Лиге и "Реал" в финале Суперкубка Испании.