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Брайтон торгует Матвиенко, жеребьёвка Лиги Наций и афинский Суперкубок УЕФА. Главные новости за 25 января

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 января

Брайтон торгует Матвиенко, жеребьёвка Лиги Наций и афинский Суперкубок УЕФА. Главные новости за 25 января

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 января.

Брайтон продолжает погоню за Матвиенко

"Брайтон" сделал второе предложение по Николаю Матвиенко. На этот раз английский клуб предложил за украинского защитника 16 млн евро + 4 млн бонусов. "Шахтёр" это предложение отверг, продолжая настаивать на сумме в 30 млн сообщает Фабрицио Романо. Напомним, "Брайтон" возглавляет экс-тренер Матвиенко Роберто Де Дзерби, выступающего инициатором этой сделки.

Кулач отправился покорять Азербайджан

Владислав Кулач расторг контракт с "Динамо" по обоюдному согласию сторону, после чего обзавёлся новым клубом. 29-летний форвард стал игроков азербайджанской "Зиры", подписав с новой командой контракт на полтора года. Напомним, Кулач присоединился к "Динамо" летом 2021-го года в статусе лучшего бомбардира УПЛ. Но в столице у Владислава карьера не задалась – всего 7 выступлений в УПЛ при одном забитом голе.

Жеребьёвка Лиги наций

В среду в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка финала четырёх Лиги наций, в которой приняли участие победители своих групп в дивизионе А. По итогам жеребьёвки сборная Испании попала на Италию, а Нидерланды – на команду Хорватии. Финал четырёх пройдёт в июне этого года в Нидерландах. Действующим победителем является сборная Франции.

Суперкубок УЕФА-2023 перенесли в Афины

Исполнительный комитет УЕФА перенёс Суперкубок УЕФА-2023 в Афины. Матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдёт 16 августа на стадионе "Олимпиакоса" Георгиос Караискакис. Напомним, первоначально УЕФА планировал доверить Суперкубок Европы стране-террористу России, а саму игру провести в Казани.

Барселона стала первым полуфиналистом Кубка Короля

"Барселона" стала первым полуфиналистом Кубка Короля, минимально одолев в 1/4 "Реал Сосьедад" (1:0). Единственный гол в поединке оформил Усман Дембеле на 52-й минуте. Отметим, что до этого баски шли на 10-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. Но после удаления Браиса Мендеса у Сосьедада не было шансов. Для каталонцев эта победа стала 7-й кряду во всех турнирах. Ранее в январе команда Хави Эрнандеса одолела "Атлетико" в Ла Лиге и "Реал" в финале Суперкубка Испании.

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