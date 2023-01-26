Алвеса поселили в тюрьме с Коутиньо. У подозреваемого в изнасиловании футболиста нет привелегий

Дани Алвес находится под стражей вместе с Филиппе Коутиньо, сообщает Elperiodico.com. Администрация тюрьмы решила облегчить адаптацию футболисту в тюрьме.

Напомним, что его арестовали в связи с обвинением в сексуальном насилии. Алвес несколько раз путался в показаниях, при этом много свидетельств говорят о вине бразильца.

У Дани нет привелегий в тюрьме. Он живет в камере 6 квадратных метров и соблюдает распорядок – поъем в 8:00, а отбой в 22:00.

Отмечается, что Алвес стойко относится к ситуации и понимает, что ситуация может обернуться не в его сторону.