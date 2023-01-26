Роналду не помог: Аль-Наср вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
У португальца нет голов в двух официальных матчах
Фото: twitter.com/AlNassrFC
"Аль-Наср" уступил "Аль-Иттихаду" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:3). Криштиану Роналду провел уже второй официальный матч за клуб, так и не забив дебютный гол.
Это первое поражение "Аль-Насра" за 14 матчей. До этого клуб всего 3 раза сыграл вничью.
Единственный гол команды из "Эр-Рияда" забил Талиска на 67 минуте встречи.
Напомним, что Роналду не смог забить также и в прошлом матче "Аль-Насра", дебютном для себя, против "Аль-Иттифак" (1:0). В том матчетакже забил Талиска.
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