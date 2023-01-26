Роналду не помог: Аль-Наср вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии

"Аль-Наср" уступил "Аль-Иттихаду" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:3). Криштиану Роналду провел уже второй официальный матч за клуб, так и не забив дебютный гол.

Это первое поражение "Аль-Насра" за 14 матчей. До этого клуб всего 3 раза сыграл вничью.

Единственный гол команды из "Эр-Рияда" забил Талиска на 67 минуте встречи.

Напомним, что Роналду не смог забить также и в прошлом матче "Аль-Насра", дебютном для себя, против "Аль-Иттифак" (1:0). В том матчетакже забил Талиска.