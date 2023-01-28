Хуб Стивенс объявил о завершении тренерской карьеры
У легендарного наставника проблемы со здоровьем
Twitter| Huub Stevens
Легендарный нидерландский специалист Хуб Стевенс объявил о завершении тренерской карьеры из-за проблем со здоровьем.
"У меня действительно было предложение от клуба в Нидерландах. Но я больше не рискую. В этом году мне исполнится 70 лет, моя тренерская карьера, безусловно, завершена. Мое тело послало четкое предупреждение, хотя я чувствую себя хорошо. Врачи поставили диагноз - перикардит", – цитирует Хуба Стевенса Express.de.
Стоит отметить, Стивенс известен по своей работе в "Шальке", ПСВ, "Кельн", "Рода", "Гамбург", "Зальцбург", ПАОК, "Штутгарт" и "Хоффенхайм".
Ранее мы сообщали, что португальский наставник
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