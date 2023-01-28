Хуб Стивенс объявил о завершении тренерской карьеры

Легендарный нидерландский специалист Хуб Стевенс объявил о завершении тренерской карьеры из-за проблем со здоровьем.

"У меня действительно было предложение от клуба в Нидерландах. Но я больше не рискую. В этом году мне исполнится 70 лет, моя тренерская карьера, безусловно, завершена. Мое тело послало четкое предупреждение, хотя я чувствую себя хорошо. Врачи поставили диагноз - перикардит", – цитирует Хуба Стевенса Express.de.