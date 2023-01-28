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Хуб Стивенс объявил о завершении тренерской карьеры

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У легендарного наставника проблемы со здоровьем

Хуб Стивенс объявил о завершении тренерской карьеры

Twitter| Huub Stevens

UA-Футбол
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Легендарный нидерландский специалист Хуб Стевенс объявил о завершении тренерской карьеры из-за проблем со здоровьем.

"У меня действительно было предложение от клуба в Нидерландах. Но я больше не рискую. В этом году мне исполнится 70 лет, моя тренерская карьера, безусловно, завершена. Мое тело послало четкое предупреждение, хотя я чувствую себя хорошо. Врачи поставили диагноз - перикардит", – цитирует Хуба Стевенса Express.de.

Стоит отметить, Стивенс известен по своей работе в "Шальке", ПСВ, "Кельн", "Рода", "Гамбург", "Зальцбург", ПАОК, "Штутгарт" и "Хоффенхайм".

Ранее мы сообщали, что португальский наставник Жозе Моуриньо хочет вернуться в Англию, где продолжить свою тренерскую карьеру в "Челси".

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