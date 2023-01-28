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Экс-полузащитник МЮ перешел в австралийский клуб

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Морган Шнайдерлин сменил клубную прописку

Экс-полузащитник МЮ перешел в австралийский клуб

Фото: wswanderersfc

UA-Футбол
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Французский полузащитник Морган Шнайдерлин пополнил ряды "Вестерн Сидней Уондерерс", перейдя в стан австралийской команды на правах аренды из "Ниццы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации стороны договорились об аренде на пол года - Шнайдерлин будет играть в Австралии до конца этого сезона.

Опытный полузащитник в этом сезоне ни разу не появлялся на поле. Его контракт с Ниццей рассчитан до конца этого сезона.

Стоит отметить, что француз известен по выступлениям за "Саутгемптон", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ницца Вестерн Сидней Уондерерс Морган Шнайдерлин
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