Экс-полузащитник МЮ перешел в австралийский клуб
Морган Шнайдерлин сменил клубную прописку
Фото: wswanderersfc
Французский полузащитник Морган Шнайдерлин пополнил ряды "Вестерн Сидней Уондерерс", перейдя в стан австралийской команды на правах аренды из "Ниццы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Bienvenu, Morgan Schneiderlin!— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) January 27, 2023
We have this morning confirmed the loan signing of Morgan Schneiderlin from @ogcnice until the end of the season: https://t.co/Pgp3jATjD3 #WSW pic.twitter.com/xab0ldZ8f2
По официальной информации стороны договорились об аренде на пол года - Шнайдерлин будет играть в Австралии до конца этого сезона.
Опытный полузащитник в этом сезоне ни разу не появлялся на поле. Его контракт с Ниццей рассчитан до конца этого сезона.
Стоит отметить, что француз известен по выступлениям за "Саутгемптон", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
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