Экс-полузащитник МЮ перешел в австралийский клуб

Французский полузащитник Морган Шнайдерлин пополнил ряды "Вестерн Сидней Уондерерс", перейдя в стан австралийской команды на правах аренды из "Ниццы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Bienvenu, Morgan Schneiderlin!



We have this morning confirmed the loan signing of Morgan Schneiderlin from @ogcnice until the end of the season: https://t.co/Pgp3jATjD3 #WSW pic.twitter.com/xab0ldZ8f2