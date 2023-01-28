Гарсия: Роналду не закончит карьеру в Аль-Насре, а вернется в Европу
Коуч на что-то намекает?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер ФК "Аль-Наср" Руди Гарсия поделился мнениями на счет будущего Криштиану Роналду.
"Он один из лучших игроков в мире. Он не завершит карьеру в "Аль-Насре", он вернется в Европу", – рассказал французский специалист.
37-летний португалец провел два официальных поединка за новый клуб, однако так и не отличился дебютным голом.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:talkSPORT
Популярное сейчас
- Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция
- СМИ: УЕФА не собирается возвращать Россию к международным турнирам
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн