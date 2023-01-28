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Гарсия: Роналду не закончит карьеру в Аль-Насре, а вернется в Европу

Общие новости
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Коуч на что-то намекает?

Гарсия: Роналду не закончит карьеру в Аль-Насре, а вернется в Европу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер ФК "Аль-Наср" Руди Гарсия поделился мнениями на счет будущего Криштиану Роналду.

"Он один из лучших игроков в мире. Он не завершит карьеру в "Аль-Насре", он вернется в Европу", – рассказал французский специалист.

37-летний португалец провел два официальных поединка за новый клуб, однако так и не отличился дебютным голом.

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В статье: Криштиану Роналду Руди Гарсия Аль-Наср
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Источник:
talkSPORT

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