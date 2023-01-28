Соперник Днепра-1 укрепил лидерство в турнирной таблице Кипра, победив прямого конкурента
АЕК из Ларнаки одолел АПОЭЛ
aek.com.cy
В чемпионате Кипра состоялся центральный матч тура и один из важнейших матчей в чемпионате. Лидер турнирной таблицы АЕК (Ларнака) принимал на своем поле АПОЭЛ, являющийся его главным преследователем.
Матч закончился победой АЕКа 2:1. На голы Анхеля Гарсии и Фаража ответил только Маркиньос. После этого результата АЕК опережает АПОЭЛ на четыре очка, но на расстояние трех очков по итогам тура к АЕКу может приблизиться "Пафос".
Отметим, что АЕК является соперником "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги конференций. Матчи состоятся в феврале.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Генштаб: российские оккупанты продолжают оказывать физическое давление на местное население
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Алвеса поселили в тюрьме с однофамильцем Коутиньо. У подозреваемого в изнасиловании футболиста нет привелегий
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн