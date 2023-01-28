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Соперник Днепра-1 укрепил лидерство в турнирной таблице Кипра, победив прямого конкурента

Общие новости
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АЕК из Ларнаки одолел АПОЭЛ

Соперник Днепра-1 укрепил лидерство в турнирной таблице Кипра, победив прямого конкурента

aek.com.cy

UA-Футбол
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В чемпионате Кипра состоялся центральный матч тура и один из важнейших матчей в чемпионате. Лидер турнирной таблицы АЕК (Ларнака) принимал на своем поле АПОЭЛ, являющийся его главным преследователем.

Матч закончился победой АЕКа 2:1. На голы Анхеля Гарсии и Фаража ответил только Маркиньос. После этого результата АЕК опережает АПОЭЛ на четыре очка, но на расстояние трех очков по итогам тура к АЕКу может приблизиться "Пафос".

Отметим, что АЕК является соперником "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги конференций. Матчи состоятся в феврале.

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В статье: АЕК (Ларнака) АПОЭЛ (Никосия)
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