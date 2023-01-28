Техдиректор сборной Болгарии: Футболист с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор
Функционер позволил себе резкие высказывания
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Технический директор сборной Болгарии Георгий Иванов заявил, что при его руководстве в национальной команде не будет натурализованных игроков.
"Не собираюсь отступаться от своих слов о том, что мое желание - смотреть на сборную Болгарии с болгарскими игроками. Иностранный игрок с загранпаспортом или игрок с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор.
Я не хочу, чтобы иностранные игроки заменяли болгарских. Некоторые страны могут это делать, но, по моему мнению, это ложная практика", — сказал Иванов.
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Источник:Balkan Insight
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Комментарии (3)
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Navudo
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