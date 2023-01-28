Техдиректор сборной Болгарии: Футболист с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор

Технический директор сборной Болгарии Георгий Иванов заявил, что при его руководстве в национальной команде не будет натурализованных игроков.

"Не собираюсь отступаться от своих слов о том, что мое желание - смотреть на сборную Болгарии с болгарскими игроками. Иностранный игрок с загранпаспортом или игрок с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор.

Я не хочу, чтобы иностранные игроки заменяли болгарских. Некоторые страны могут это делать, но, по моему мнению, это ложная практика", — сказал Иванов.