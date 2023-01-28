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Техдиректор сборной Болгарии: Футболист с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор

Общие новости
(1 голосов)

Функционер позволил себе резкие высказывания

Техдиректор сборной Болгарии: Футболист с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Технический директор сборной Болгарии Георгий Иванов заявил, что при его руководстве в национальной команде не будет натурализованных игроков.

"Не собираюсь отступаться от своих слов о том, что мое желание - смотреть на сборную Болгарии с болгарскими игроками. Иностранный игрок с загранпаспортом или игрок с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор.

Я не хочу, чтобы иностранные игроки заменяли болгарских. Некоторые страны могут это делать, но, по моему мнению, это ложная практика", — сказал Иванов.

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В статье: Болгария натурализация
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Источник:
Balkan Insight

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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
29.01.2023 в 01:12
нацик
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0
0
Navudo
29.01.2023 в 01:08
Про паспорти може він і правий... А от про "колір шкіри" - це він даремно... дуже даремно... В першу чергу має прилетіти великий штраф від УЄФА...
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0
0
kalan-86 (Анкара)
29.01.2023 в 00:24
Ще один відсталий олігофрен виліз зі своїм недолугим баченням світу. Тобто, якщо наприклад, чорношкірий хлопець народився і виріс у Болгарії та показує видатні результати за якими має бути викликаним до збірної, то цей ідіот буде якось намагатися цьому завадити? От нікчемна людина.
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