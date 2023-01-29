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Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими игроками, кроме одного

Общие новости
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Причина вполне логична

Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими игроками, кроме одного

Adidas Україна

Новина українською

Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими игроками. Компания разорвала текущие соглашения и прекратила подписывать новые. Причиной тому стало российское вторжение в Украину.

Известный бренд остается техническим спонсором только полузащитника "Торино" Алексея Миранчука. Сотрудничество не прекратили из-за того, что Алексей играет в Европе. Соглашение действует до 2026 года.

С другими игроками все контракты были расторгнуты. Российские игроки получили компенсацию за год. Это Денис Глушаков, Маринато Гильерме, Александр Соболев, Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев и другие.

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В статье: Адидас Алексей Миранчук Торино (Турин)
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Источник:
РБ Спорт

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