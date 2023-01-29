Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими игроками, кроме одного

Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими игроками. Компания разорвала текущие соглашения и прекратила подписывать новые. Причиной тому стало российское вторжение в Украину.

Известный бренд остается техническим спонсором только полузащитника "Торино" Алексея Миранчука. Сотрудничество не прекратили из-за того, что Алексей играет в Европе. Соглашение действует до 2026 года.

С другими игроками все контракты были расторгнуты. Российские игроки получили компенсацию за год. Это Денис Глушаков, Маринато Гильерме, Александр Соболев, Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев и другие.