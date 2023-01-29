"Тоттенхэм" собирается приобрести защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Клуб предложил за игрока сборной Эквадора € 25 млн.

Лондонский клуб давно проявляет интерес к Инкапье, поскольку хочет расширить свои возможности в защите. Антонио Конте также является большим поклонником эквадорца и ранее попросил боссов клуба подписать центрального защитника.

Вто же время клуб из Леверкузена не намерен легко расставаться со своим футболистом, который в нынешнем сезоне играл как в центре, так и на левом фланге обороны.