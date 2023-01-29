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Тоттенхэм собирается приобрести защитника Байера

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Игрок может переехать в Англию в последние дни трансферного окна

Тоттенхэм собирается приобрести защитника Байера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" собирается приобрести защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Клуб предложил за игрока сборной Эквадора € 25 млн.

Лондонский клуб давно проявляет интерес к Инкапье, поскольку хочет расширить свои возможности в защите. Антонио Конте также является большим поклонником эквадорца и ранее попросил боссов клуба подписать центрального защитника.

Вто же время клуб из Леверкузена не намерен легко расставаться со своим футболистом, который в нынешнем сезоне играл как в центре, так и на левом фланге обороны.

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В статье: Байер (Леверкузен) Тоттенхэм (Лондон) Пьеро Инкапье
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