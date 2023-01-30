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Дуэлунд разорвал аренду с НЕКом и перешел в клуб из Дании

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Условия трансфера неизвестны

Дуэлунд разорвал аренду с НЕКом и перешел в клуб из Дании

nec-nijmegen.nl / Автор невідомий

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Сайт голландского НЕКа сообщает, что клуб расторг контракт с Миккелем Дуэлундом. Стороны по обоюдному соглашению решили досрочно прервать аренду.

Напомним, НЕК арендовал полузащитника у киевского "Динамо" летом 2021-го года.

В составе датской команды 25-летний хавбек провел 41 матч, в которых записал на свой счет 4 гола и 5 ассистов.

"Важно, что у игрока есть перспектива. Миккель всегда действовал профессионально, и поэтому мы были готовы пойти на встречу и обсуждать трансфер. Мы желаем Миккелю успехов в его новом клубе в Дании", - прокомментировал уход Миккеля технический директор НЕКа Карлос Алберс.

Дуэлунд продолжит карьеру в датском "Орхусе". Официальный ресурс клуба подтвердил переход, однако не указал детали соглашения.

Примечательно, что немецкий портал Transfermarkt сообщает, что права на Миккеля принадлежат киевскому "Динамо", контракт с которым истекает в конце этого сезона. Однако столичный клуб также пока не предоставил информацию о трансфере.

"Орхус" – родной клуб хавбека, однако Дуэлунд не играл за первую команду на взрослом уровне.

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В статье: Динамо (Киев) Орхус НЕК (Неймеген) Миккель Дуэлунн
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Источник:
nec-nijmegen.nl

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