Дуэлунд разорвал аренду с НЕКом и перешел в клуб из Дании

Сайт голландского НЕКа сообщает, что клуб расторг контракт с Миккелем Дуэлундом. Стороны по обоюдному соглашению решили досрочно прервать аренду.

Напомним, НЕК арендовал полузащитника у киевского "Динамо" летом 2021-го года.

В составе датской команды 25-летний хавбек провел 41 матч, в которых записал на свой счет 4 гола и 5 ассистов.

"Важно, что у игрока есть перспектива. Миккель всегда действовал профессионально, и поэтому мы были готовы пойти на встречу и обсуждать трансфер. Мы желаем Миккелю успехов в его новом клубе в Дании", - прокомментировал уход Миккеля технический директор НЕКа Карлос Алберс.

Дуэлунд продолжит карьеру в датском "Орхусе". Официальный ресурс клуба подтвердил переход, однако не указал детали соглашения.

????️ "Det er en rigtig god følelse at være tilbage" ????

I lige måde Mikkel ???? Mere fra Egå-drengen Duelund på https://t.co/3WNZPeoyQb her ⬇️ https://t.co/e6ikucW715#ksdh #sldk pic.twitter.com/7X0cOndgy7 — AGF (@AGFFodbold) January 29, 2023

Примечательно, что немецкий портал Transfermarkt сообщает, что права на Миккеля принадлежат киевскому "Динамо", контракт с которым истекает в конце этого сезона. Однако столичный клуб также пока не предоставил информацию о трансфере.

"Орхус" – родной клуб хавбека, однако Дуэлунд не играл за первую команду на взрослом уровне.