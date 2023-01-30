Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января
А также новый клуб Громова, натиск Наполи и вылет Ливерпуля из Кубка
Фото: ФК Динамо Киев
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 29 января
Динамо отправило в аренду легионера, есть вариант для Беседина
Киевское "Динамо" объявило, что польский защитник Томаш Кендзера до конца сезона будет выступать на правах аренды за греческий ПАОК. 28-летний футболист в текущем сезоне сыграл в 18 матчах, в которых отдал 2 результативных передачи. Также кипрские СМИ сообщают, что середняк местного чемпионата – АЭЛ из Лимассола – ведет переговоры с "Динамо" об аренде Артема Беседина и уже достиг определенных успехов в этом направлении. В свою очередь, британская газета The Sun сообщает, что Илья Забарный попал в сферу интересов "Астон Виллы", однако бирмингемцев может отпугнуть цена, выставленная киевским клубом, а именно 20 млн евро.
Громов перешел к сопернику Днепра-1 в ЛК
В начале января закончился контракт Артема Громова с "Днепром-1". А в воскресенье он официально присоединился к кипрскому АЕКу, соглашение рассчитано на полтора года. Интересно, что именно с АЕК "Днепр-1" сыграет в плей-офф Лиги Конференций. Клуб из Ларнаки лидирует в чемпионате Кипра с отрывом от АПОЭЛа в четыре очка. Для Артема это первый зарубежный опыт, за свою карьеру он только в УПЛ сыграл 256 матчей, забил 49 голов.
Милан выпадает из зоны Лиги Чемпионов, Наполи готов брать скудетто
Игровой день в Италии начался с третьего подряд провала "Милана" (0:3 от "Интера", 0:4 от "Лацио") – россонери проиграли со счетом 2:5 "Сассуоло". Как следствие, они опустились на пятое место, правда, "Лацио" и "Аталанте" уступают только по дополнительным показателям. Кризис и у "Ювентуса" – туринцы на собственном поле проиграли "Монце" 0:2. А вот "Наполи" сделал еще один шаг к тому, чтобы отпраздновать чемпионство в конце сезона - команда Спалетти обыграла "Рому" 2:1. Решающий гол на исходе игры забил Джованни Симеоне.
Реал отпускает Барселону в отрыв
В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимал третью команду чемпионата - "Реал Сосьедад". Несмотря на существенное игровое преимущество, сливочные так и не смогли забить хотя бы раз, но и не пропустили – ничья 0:0. Как следствие, по итогам тура отставание "Реала" от "Барселоны" увеличилось до пяти очков. "Атлетико" в свою очередь обыграл "Осасуну" 1:0 и подтянулся к тройке лидеров тоже на расстояние пяти очков.
Соболь неудачно дебютировал за Страсбур, ПСЖ снова не побеждает
Эдуард Соболь вышел в основе "Страсбурга" на игру с "Тулузой", отыграл 65 минут и был заменен. На тот момент команда украинца проигрывала 1:2. Матч в итоге так и завершился, из-за чего "Страсбург" опустился в зону вылета. Впрочем, до спасительного 16 места всего три очка. ПСЖ третий раз после ЧМ теряет очки в чемпионате – на этот раз парижане не смогли удержать преимущество над "Реймсом" – 1:1. Соперник забил на 90+5-й.
Ливерпуль вылетел из Кубка Англии
Две недели назад "Брайтон" разгромил "Ливерпуль" в рамках АПЛ со счетом 3:0. Казалось, сейчас команда Клоппа должна брать реванш. Но "Брайтон" снова оказался сильнее. Эллиот вывел красных вперед, но подопечные Де Дзерби быстро сравняли, а на 90+2 японец Митома забил победный гол – 2:1 в пользу "Брайтона", который выходит в 1/8 финала.
О контрольных матчах украинских клубов
Лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью 0:0 с действующим чемпионом Черногории "Сутьеской". "Заря" сначала проиграла болгарские "Арде" 1:2, а затем победила северномакедонскую "Академию Пандева" 2:0 (забивали Чурко и Антюх). Два спарринга провел и "Черноморец", и дважды проиграл – сначала 1:3 "Локомотиву" из Узбекистана, затем 0:1 "Малишеве" из Косово. "Минай" сыграл вничью 0:0 со "Спартаком" из Варны, Болгария.
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