Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 29 января

Киевское "Динамо" объявило, что польский защитник Томаш Кендзера до конца сезона будет выступать на правах аренды за греческий ПАОК. 28-летний футболист в текущем сезоне сыграл в 18 матчах, в которых отдал 2 результативных передачи. Также кипрские СМИ сообщают, что середняк местного чемпионата – АЭЛ из Лимассола – ведет переговоры с "Динамо" об аренде Артема Беседина и уже достиг определенных успехов в этом направлении. В свою очередь, британская газета The Sun сообщает, что Илья Забарный попал в сферу интересов "Астон Виллы", однако бирмингемцев может отпугнуть цена, выставленная киевским клубом, а именно 20 млн евро.

В начале января закончился контракт Артема Громова с "Днепром-1". А в воскресенье он официально присоединился к кипрскому АЕКу, соглашение рассчитано на полтора года. Интересно, что именно с АЕК "Днепр-1" сыграет в плей-офф Лиги Конференций. Клуб из Ларнаки лидирует в чемпионате Кипра с отрывом от АПОЭЛа в четыре очка. Для Артема это первый зарубежный опыт, за свою карьеру он только в УПЛ сыграл 256 матчей, забил 49 голов.

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Игровой день в Италии начался с третьего подряд провала "Милана" (0:3 от "Интера", 0:4 от "Лацио") – россонери проиграли со счетом 2:5 "Сассуоло". Как следствие, они опустились на пятое место, правда, "Лацио" и "Аталанте" уступают только по дополнительным показателям. Кризис и у "Ювентуса" – туринцы на собственном поле проиграли "Монце" 0:2. А вот "Наполи" сделал еще один шаг к тому, чтобы отпраздновать чемпионство в конце сезона - команда Спалетти обыграла "Рому" 2:1. Решающий гол на исходе игры забил Джованни Симеоне.

В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимал третью команду чемпионата - "Реал Сосьедад". Несмотря на существенное игровое преимущество, сливочные так и не смогли забить хотя бы раз, но и не пропустили – ничья 0:0. Как следствие, по итогам тура отставание "Реала" от "Барселоны" увеличилось до пяти очков. "Атлетико" в свою очередь обыграл "Осасуну" 1:0 и подтянулся к тройке лидеров тоже на расстояние пяти очков.

Эдуард Соболь вышел в основе "Страсбурга" на игру с "Тулузой", отыграл 65 минут и был заменен. На тот момент команда украинца проигрывала 1:2. Матч в итоге так и завершился, из-за чего "Страсбург" опустился в зону вылета. Впрочем, до спасительного 16 места всего три очка. ПСЖ третий раз после ЧМ теряет очки в чемпионате – на этот раз парижане не смогли удержать преимущество над "Реймсом" – 1:1. Соперник забил на 90+5-й.

Две недели назад "Брайтон" разгромил "Ливерпуль" в рамках АПЛ со счетом 3:0. Казалось, сейчас команда Клоппа должна брать реванш. Но "Брайтон" снова оказался сильнее. Эллиот вывел красных вперед, но подопечные Де Дзерби быстро сравняли, а на 90+2 японец Митома забил победный гол – 2:1 в пользу "Брайтона", который выходит в 1/8 финала.

Лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью 0:0 с действующим чемпионом Черногории "Сутьеской". "Заря" сначала проиграла болгарские "Арде" 1:2, а затем победила северномакедонскую "Академию Пандева" 2:0 (забивали Чурко и Антюх). Два спарринга провел и "Черноморец", и дважды проиграл – сначала 1:3 "Локомотиву" из Узбекистана, затем 0:1 "Малишеве" из Косово. "Минай" сыграл вничью 0:0 со "Спартаком" из Варны, Болгария.