"Луческу рассказал мне о своем сыне только хорошее". Кендзера - о переходе в ПАОК

Новичок ПАОКа Томаш Кендзера объяснил свое решение перейти из киевского "Динамо" в греческий клуб. Напомним, греки арендовали поляка до конца текущей кампании.

"Я приехал сюда выиграть Кубок Греции. Хочу показать греческим фанатам, кто я такой. ПАОК - великий клуб. Все в Европе знают ПАОК и Салоники. Я подумал, что это очень хорошая идея - приехать сюда и помочь команде.

Я разговаривал с Мирчей Луческу, и он рассказал мне о своем сыне только хорошее. Мы вместе смотрели игру против "Панатинаикоса" (1:1) в 1/4 финала Кубка. Это была очень хорошая игра, и она нам очень понравилась.

Я знаю, что многие игроки из Польши носили "черно-белую" футболку. Среди прочего, Свиндерский (Кароль - прим.) выиграл чемпионат с ПАОКом, и я хочу сделать то же самое", - приводит слова Кендзеры Sportdog.gr.