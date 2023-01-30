"Луческу рассказал мне о своем сыне только хорошее". Кендзера - о переходе в ПАОК
Поляк ставит амбициозные цели в новом клубе
Фото: paokfc.gr
Новичок ПАОКа Томаш Кендзера объяснил свое решение перейти из киевского "Динамо" в греческий клуб. Напомним, греки арендовали поляка до конца текущей кампании.
"Я приехал сюда выиграть Кубок Греции. Хочу показать греческим фанатам, кто я такой. ПАОК - великий клуб. Все в Европе знают ПАОК и Салоники. Я подумал, что это очень хорошая идея - приехать сюда и помочь команде.
Я разговаривал с Мирчей Луческу, и он рассказал мне о своем сыне только хорошее. Мы вместе смотрели игру против "Панатинаикоса" (1:1) в 1/4 финала Кубка. Это была очень хорошая игра, и она нам очень понравилась.
Я знаю, что многие игроки из Польши носили "черно-белую" футболку. Среди прочего, Свиндерский (Кароль - прим.) выиграл чемпионат с ПАОКом, и я хочу сделать то же самое", - приводит слова Кендзеры Sportdog.gr.
ПАОК сейчас тренирует сын главного тренера киевлян Мирчи Луческу – Разван.
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