Лучший исполнитель штрафных в истории? Сегодня День рождения у Жуниньо Пернамбукано

Антонио Аугусто Рибейро Реис Жуниор родился 30 января 1975 года, более известнен как Жуниньо Пернамбукано. Бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Один из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю. Он лидирует в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами в активе. Большую часть карьеры выступал за "Лион", вызывался в сборную Бразилии. Вместе с французским грандом выиграл все трофеи на внутренней арене.

