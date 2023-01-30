Лучший исполнитель штрафных в истории? Сегодня День рождения у Жуниньо Пернамбукано
И еще троих известных футболистов
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Антонио Аугусто Рибейро Реис Жуниор родился 30 января 1975 года, более известнен как Жуниньо Пернамбукано. Бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
Один из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю. Он лидирует в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами в активе. Большую часть карьеры выступал за "Лион", вызывался в сборную Бразилии. Вместе с французским грандом выиграл все трофеи на внутренней арене.
THREAD: Juninho Pernambucano free-kicks ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2021
???????? Incredible @Juninhope08 effort for Lyon against Barcelona in 2009 ????#UCL | @OL pic.twitter.com/aDYN5NCR4T
Также сегодня День рождения отмечают Питер Крауч, Димитр Бербатов и Арда Туран.
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