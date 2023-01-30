  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лучший исполнитель штрафных в истории? Сегодня День рождения у Жуниньо Пернамбукано

Общие новости
(1 голосов)

И еще троих известных футболистов

Лучший исполнитель штрафных в истории? Сегодня День рождения у Жуниньо Пернамбукано

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Аугусто Рибейро Реис Жуниор родился 30 января 1975 года, более известнен как Жуниньо Пернамбукано. Бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Один из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю. Он лидирует в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами в активе. Большую часть карьеры выступал за "Лион", вызывался в сборную Бразилии. Вместе с французским грандом выиграл все трофеи на внутренней арене.

Также сегодня День рождения отмечают Питер Крауч, Димитр Бербатов и Арда Туран.

Читайте такжеМесси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд

По теме
yellow-arrow
"Луческу рассказал мне о своем сыне только хорошее". Кендзера - о переходе в ПАОК
yellow-arrow
Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января
yellow-arrow
Дуэлунд разорвал аренду с НЕКом и перешел в клуб из Дании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арда Туран Питер Крауч Димитар Бербатов Жуниньо Пернамбукано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде