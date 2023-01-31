Неожиданный вариант для Забарного, новый тренер Миколенко. Главные новости за 30 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 30 января

Перед закрытием трансферного окна "Динамо" может продать одного из самых дорогих игроков. Сначала СМИ сообщили, что Илья Забарный отправился в Англию проходить медосмотр и договариваться с новым клубом. Затем известный инсайдер Фабрицио Романо назвал клуб – им оказался "Борнмут", занимающий 18 место. По его информации, сумма трансфера может составить 25 млн. евро. Напомним, что трансферное окно закрывается 31 января, так что ждать развязки истории осталось недолго.

Информация о переговорах по защитнику "Шахтера" была уже давно. Пока остается открытым вопрос, удастся ли клубам договориться. "Шахтер" уже отклонил несколько предложений, его цель – получить 35 млн. фунтов. По информации СМИ, "Брайтон" улучшил предложение до 20 млн фунтов + 5 млн в виде бонусов. Решение за "Шахтером".

В последние дни появилась информация, что Андрей Лунин не удовлетворен отсутствием игровой практики в "Реале" и рассматривает вариант с арендой. Даже сообщалось, что его может "приютить" "Овьедо". Но Карло Анчелотти дал четкий ответ – он заявил, что трансферное окно для "Реала" закрыто, никого покупать не будут, но и никого не будут отпускать. Так что, Андрею остается страховать Тибо Куртуа.

"Эвертон" объявил, что новым главным тренером (менеджером) стал Шон Дайч. Англичанин с апреля прошлого года находился без работы. До этого он 9 с половиной сезонов возглавлял "Бернли". Дайч попал в довольно сложную ситуацию – Фрэнк Лэмпард оставил ему команду, находящуюся на 19-м месте в турнирной таблице.

"Валенсия" решила прекратить сотрудничество с легендарным футболистом, а ныне тренером. За полсезона Дженнаро Гаттузо не смог вывести "Валенсию" на новый уровень – команда после 19 туров занимает 14-е место. Напомним, что до "Валенсии" Рино работал с "Наполи" и "Миланом". Но его высшим тренерским достижением является Кубок Италии с неаполитанцами в 2020 году.

Похоже, Михаил Мудрик не станет самым дорогим трансфером этой зимой. Как сообщают авторитетные английские СМИ, "Челси" готов заплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса из "Бенфики", который стал открытием Чемпионата Мира в Катаре. Лондонский клуб даже готов набросить 10 млн, чтобы сумму можно было разбить на несколько платежей. Именно 120 миллионов были прописаны в контракте Энцо как отступные. Заметим, Фернандес переехал в Европу прошлым летом из "Ривер Плейт".

О спаррингах украинских клубов

"Металлист 1925" обыграл представителя чемпионата Болгарии "Хебир" со счетом 2:1, голы забивали Ногейра и Островский. "Кривбасс" уступил косовской "Дрите" 0:1. "Ингулец" с болгарским "Бероэ" сыграл вничью 1:1, к слову, это был первый матч петровцев под руководством Сергея Ковальца. "Колос" сыграл с "Диназом" из Первой лиги и проиграл 0:2.