ПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд
Возможность освежить карьеру в нидерландах
Фото: psv.nl
"ПСВ" объявил о подписании вингера "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии Торгана Азара. Игрок будет выступать в аренде до конца сезона.
Примечательно, что его контракт с "Боруссией" истекает летом 2023-го и игрок смодет сменить клуб в качестве свободного агента по истечению срока аренды.
Торган Азар выходил за "Боруссию" Дортмунд 21 раз в этом сезоне и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 9 миллионов евро.
Торган ездил на чемпионат мира со сборной Бельгии и провел на Мундиале 2 игры, сыграв против Марокко и Хорватии.
Ladies and gentlemen, he’s here and he’s ???? and ⚪️#AnnounceThorgan pic.twitter.com/X021j7JsJ6— PSV (@PSV) January 31, 2023
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