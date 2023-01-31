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ПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд

Общие новости
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Возможность освежить карьеру в нидерландах

ПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд

Фото: psv.nl

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"ПСВ" объявил о подписании вингера "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии Торгана Азара. Игрок будет выступать в аренде до конца сезона.

Примечательно, что его контракт с "Боруссией" истекает летом 2023-го и игрок смодет сменить клуб в качестве свободного агента по истечению срока аренды.

Торган Азар выходил за "Боруссию" Дортмунд 21 раз в этом сезоне и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 9 миллионов евро.

Торган ездил на чемпионат мира со сборной Бельгии и провел на Мундиале 2 игры, сыграв против Марокко и Хорватии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Торган Азар ПСВ (Эйндховен)
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