ПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд

"ПСВ" объявил о подписании вингера "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии Торгана Азара. Игрок будет выступать в аренде до конца сезона.

Примечательно, что его контракт с "Боруссией" истекает летом 2023-го и игрок смодет сменить клуб в качестве свободного агента по истечению срока аренды.

Торган Азар выходил за "Боруссию" Дортмунд 21 раз в этом сезоне и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 9 миллионов евро.

Торган ездил на чемпионат мира со сборной Бельгии и провел на Мундиале 2 игры, сыграв против Марокко и Хорватии.

Ladies and gentlemen, he’s here and he’s ???? and ⚪️#AnnounceThorgan pic.twitter.com/X021j7JsJ6