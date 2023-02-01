Забарный уехал в Борнмут, Беседин - на Кипр, а Кривцов - в Майами. Главные новости за 31 января

Зимний трансферный дедлайн в Киеве был жарким. "Динамо" оформило свою самую дорогую продажу в истории, отпустив в "Борнмут" за 29 млн евро центрбека Илью Забарного. Также киевляне получат 20% от следующей продажи игрока. Кроме того, форвард Артем Беседин ушел в аренду до конца сезона в кипрскую "Омонию". Ранее он начал проигрывать конкуренцию молодому Владиславу Ванату, так что ничего странного.

А вот это трансфер уже не на перспективу. 31-летний Сергей Кривцов после 12 лет в "Шахтере" отправился в МЛС, подписав контракт по схеме 2+1. Заканчивать карьеру в Майами - что может быть лучше? Позади у центрбека 224 матча за "Горняков" и 31 - за сборную Украины.

Первый большой трансфер дедлайна - аренда до конца сезона Жоау Канселу из "Ман Сити" в "Баварию", где правый защитник был нужен позарез. Португальцу под силу закрыть брешь. Дальше Жоржиньо переехал из одного района Лондона в другой - уже экс-хавбек "Челси" на 1,5 сезона подписался в "Арсенале". Ну, и еще одна громкая потеря "Челси" - Хаким Зийех; он поздно вечером таки оформил полугодичную аренду в "ПСЖ".

Парня зовут Жоан Пеглоу, ему 21 год и его контракт принадлежит "Интернасьоналу". "Днепр-1" арендовал хавбека до конца сезона с правом выкупа - похоже, в клубе всерьез нацелены на чемпионство. Резюме у Жоана серьезное для нынешней УПЛ - он и в бразильской Серии А играл, и в Копа Либертадорес, и в Португалии.

Причем оба завершили со счетом 2:2, и обоим по ходу матчей пришлось отыгрываться с 0:2 - потрясающая синхронизация. Разница лишь в качестве оппонентов. "Шахтер" намучился с чемпионом Болгарии "Лудогорцем", а вот киевлянам не по зубам оказалась скромная "Аустрия Лустенау".

А вот это новость из серии "хотите верьте, хотите нет". The Telegraph - источник серьезный, поэтому рискнем напечатать и мы - в общем, экс-владелец "Челси" Роман Абрамович сейчас получает разрешение властей ЕС, чтобы перечислить Украине 2,3 млрд, которые получил от продажи клуба. Деньги пойдут на помощь пострадавшим от российского вторжения. Очевидно, что олигарх таким образом пытается снять с себя санкции, но это его заботы. Интересно, чем все кончится.