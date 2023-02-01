Румынский клуб отказался играть с россиянами за час до начала спарринга

"Оцелул" отказался играть товарищеский матч с российским "Енисеем" на сборе в Турции. Встреча должна была состояться в 11:00 по турецкому времени (10:00 по Киеву).

Румынский клуб опубликовал заявление по поводу отмены спарринга:

"В связи с санкциями, введенными в отношении российских команд в международных соревнованиях, матч "Оцелул" - "Енисей" отменен по рекомендации компетентных органов. Наша команда проведет тренировку, а организаторы сбора постараются найти другого соперника для товарищеского матча", - говорится в заявлении "Оцелула".

Напомним, ранее болгарский "Левски отменил спарринги с российскими "Спартаком" и "Уралом".