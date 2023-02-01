Батигол, легенда Аргентины и Флоренции. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты
Тот, кто был у "альбиселесте" до Месси
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Габриэль Омар Батистута родился 1 февраля 1969-го в Реконкисте (Санта-Фе, Аргентина). Сегодня ему исполняется 54 года. Входит в список ФИФА 100.
Батистута с детства проявлял футбольный талант. Впрочем, он отлично играл и в баскетбол, и в волейбол. Талант Батистуты был замечен скаутами клуба "Ньюэллз Олд Бойз", в молодежном составе которого Габриэль и начал свою карьеру. На родине он также защищал цвета "Ривер Плейта" и "Бока Хуниорс".
"Габигол" – легенда "Фиорентины". Вместе с клубом из Флоренции Батистута взял Серию B, Кубок страны и Суперкубок Италии. С 203 голами в 331 матче Габриэль – лучший бомбардир "фиалок".
Батистута немного поиграл за "Рому" и "Интер", взял с римлянами Скудетто (у него 20 голов в том сезоне) и Суперкубок страны. Также отметим, что вместе со сборной Аргентины форвард выиграл Кубок Америки (1991, 1993)
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