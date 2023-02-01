  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Батигол, легенда Аргентины и Флоренции. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты

Общие новости
(1 голосов)

Тот, кто был у "альбиселесте" до Месси

Батигол, легенда Аргентины и Флоренции. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты

Getty Images

Новина українською

Габриэль Омар Батистута родился 1 февраля 1969-го в Реконкисте (Санта-Фе, Аргентина). Сегодня ему исполняется 54 года. Входит в список ФИФА 100.

Батистута с детства проявлял футбольный талант. Впрочем, он отлично играл и в баскетбол, и в волейбол. Талант Батистуты был замечен скаутами клуба "Ньюэллз Олд Бойз", в молодежном составе которого Габриэль и начал свою карьеру. На родине он также защищал цвета "Ривер Плейта" и "Бока Хуниорс".

Читайте такжеОбошел Батистуту. Месси стал лучшим бомбардиром Аргентины на чемпионатах мира

"Габигол" – легенда "Фиорентины". Вместе с клубом из Флоренции Батистута взял Серию B, Кубок страны и Суперкубок Италии. С 203 голами в 331 матче Габриэль – лучший бомбардир "фиалок".

Батистута немного поиграл за "Рому" и "Интер", взял с римлянами Скудетто (у него 20 голов в том сезоне) и Суперкубок страны. Также отметим, что вместе со сборной Аргентины форвард выиграл Кубок Америки (1991, 1993)

По теме
yellow-arrow
Румынский клуб отказался играть с россиянами за час до начала спарринга
yellow-arrow
Забарный уехал в Борнмут, Беседин - на Кипр, а Кривцов - в Майами. Главные новости за 31 января
yellow-arrow
ПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Габриэль Батистута
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде