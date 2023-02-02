Камбек Ярмоленка в ДК, отрыв Барсы и потери ПСЖ. Главные новости за 1 февраля 

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 февраля.

Экс-капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко может вернуться в родной клуб. В настоящий момент киевский клуб ведёт переговоры о переходе вингера с "Аль-Айном", сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. Если сейчас он не договорится с "Аль-Айном" о разрыве контракта, то уже летом приедет в Киев бесплатно. Ярмоленко мог бы заменить в "Динамо" Виктора Цыганкова, который в январе перешёл в испанскую "Жирону".

"Барселона" выиграла в перенесенном матче 17-го тура против "Бетиса" (1:2), закончив первый круг с 50 очками. Победу в Севилье "блаугране" принесли мячи Рафиньи и Роберта Левандовски в последние полчаса матча. Также отметим, что для каталонец это четвёртая минимальная победа кряду. Таким образом "Барселона" оторвалась от "Реала" на 8 очков. Мадридцы смогут сократить разрыв, если в четверг победят "Валенсию".

"Пари Сен-Жермен" в среду добыл первую победу в последних четырёх турах, переиграв на выезде "Монпелье" (1:3). Голы на счету Фабиана Руиса, Месси и 16-летнего Заира-Эмри. Но успех дался парижанам большой ценой – уже в первые 32 минуты поле из-за травм покинул сначала Килиан Мбаппе (мышечное повреждение), а затем Серхио Рамос (столкновение головами). Потери лидеров пришлись не очень вовремя. Напомним, 14 февраля ПСЖ предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионом против "Баварии".

Встреча "Шахтёра" с чемпионом Словении "Марибором" завершилась результативной ничьей (4:4). Подопечные Игоря Йовичевича вели 3:1 по ходу первого тайма, но не сумели удержать перевес. Голы в составе "горняков" на свой счёт записали Зубков, Крыськив (дубль) и Бондаренко. Отметим, что в этом году "Шахтёр" в контрольных матчах ещё не побеждал.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пропустит ближайшие матчи своей команды из-за проблем со здоровьем. 53-летнему итальянцу диагностировали холецистит. В среду Конте перенёс операцию по удалению желчного пузыря. На время реабилитации Конте его обязанности будет исполнять помощник Кристиан Стеллини. Отметим, что 5-го февраля "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Сити".