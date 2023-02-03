Много лет ассоциировался с Бундестим. Сегодня День рождения у Йоахима Лева

Йоахим Лев родился 3 февраля 1960-го (Шенау, ФРГ). Сегодня немецкому футбольному тренеру исполняется 63 года. С 1 августа 2006 года по 29 июня 2021 года – наставник национальной сборной Германии, до этого в течение двух лет был помощником Юргена Клинсмана.

Как футболист выступал за "Фрайбург", "Айнтрахт", "Карлсруэ", "Штутгарт" и малоизвестные швейцарские клубы, особых успехов как игрок не добился.

Как тренер Лев однозначно сыскал славу. Он выиграл со "Штутгартом" Кубок Германии, чемпионат Австрии с "Тиролем", ЧМ-2014 с Бундестим. Под его руководством немецкая главная команда также выигрывала медали во всех других турнирах, в которых принимала участие (бронза или серебро).