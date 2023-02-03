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Золотая бутса-2023. Непревзойденный Холанд, магия Осимхена и реймский читер Балогун

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Золотая бутса-2023. Непревзойденный Холанд, магия Осимхена и реймский читер Балогун

Getty Images / Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Борьбы за европейскую "Золотую бутсу" в нынешнем сезоне не будет. Эрлинг Холанд может продолжать ловить дзен в позе лотоса, празднуя хет-трик в манчестерском дерби, но его конкурентам всё равно не удастся догнать викинга. Переход под крыло Гвардиолы не оправдал опасений скептиков: Эрлинг настолько продуктивен, что заставляет Пепа адаптироваться под свой стиль, а не наоборот. 25 голов в 19 матчах АПЛ, солидный оверперфоманс по реализации (16.9 xG). Даже игру головой подтянул (5 голов хедерами). Вопреки всем футбольным трендам, настоящая девятка цветёт и пахнет в современном футболе.

Как ни странно, на втором месте в рейтинге расположился соотечественник Холанда. Вице-чемпион Дании в составе "Буде-Глимт" Амаль Пеллегрино забил 25 мячей. Всё дело в том, что датская Элитсерия уже закончилась, поэтому 32-летнего вингера уже в ближайшее время обойдут Харри Кейн и компания. Харри продолжает тащить "шпор", как всегда держа высокую планку как в плане количества голов, так и реализации моментов (16 голов из 11.8 xG – очень солидные цифры).

Золотая бутса-2023. Непревзойденный Холанд, магия Осимхена и реймский читер Балогун - изображение 1

Ветеран бомбардирского дела Эннер Валенсия разрывает чемпионат Турции с 20 голами на счету. Но как только "Фенербахче" начнут назначать меньше пенальти, конкуренты обгонят эквадорца на ближайшем повороте. В спину Валенсии дышат блестящий Виктор Осимхен, ведущий "Наполи" к первому титулу Серии А с времён Марадоны. Прибавим к этому полезность Виктора в других аспектах игры, бешеную реализацию (+4.5 гола относительно ожидаемых) и 0 голов с пенальти – и вот он, ваш форвард мечты.

Наравне с Осимхеном идут обладатель двух последних "Золотых бутс" Роберт Левандовски и 21-летний читер "Реймса" Фоларин Балогун. Последний буквально тащит свой клуб, являясь единственным игроком топ-5 чемпионатов, забивший больше половины от общего числа голов своей команды (54%). Из последних успехов молодого форварда – гол в ворота ПСЖ и хет-трик в ворота "Лорьяна" посреди недели. А "Арсенал", которому Балогун принадлежит, ещё думал покупать форварда зимой. Далее расположился миниатюрный голеадор "Селтика" Кего Фурухаси (18 голов в чемпионате Шотландии, и все с игры). Очередная находка скаутского отдела "Селтика" из Японии.

Золотая бутса-2023. Непревзойденный Холанд, магия Осимхена и реймский читер Балогун - изображение 2

Замыкают наш рейтинг трое очень непохожих друг на друга персонажа: олдскульный немецких таргетмен, пробивший себе путь из самых низов; идеальный пенальтист из дата-ориентированных читеров "Брентфорда"; а также состоявшаяся суперзвезда мирового футбола. Никлас Фюллькруг, Айвен Тоуни и Килиан Мбаппе к началу февраля имеют по 13 мячей в чемпионате. Автору хет-трика в финале ЧМ такая компания явно не льстит, поэтому во втором круге Лиги 1 надо навёрстывать упущенное. Даже в своём первом полном сезоне в большом футболе Мбаппе забивал больше, чем сейчас (0.9 голов/90 мин против 0.8 голов/90 мин спустя 7 лет).

Позиция Игрок Клуб Очки Коэфф. Голы Голы (без уч. пен.) xG
1. Эрлинг Холанд Ман Сити 50 2.0 25 21 16.9
2. Амаль Пеллегрино Буде-Глимт 37.5 1.5 25 22
3. Харри Кейн Тоттенхэм 32 2.0 16 14 11.8
4. Эннер Валенсия Фенербахче 30 1.5 20 13
5-7. Виктор Осимхен Наполи 28 2.0 14 14 9.5
5-7. Роберт Левандовски Барселона 28 2.0 14 14 11.9
5-7. Фоларин Балогун Реймс 28 2.0 14 10 13.6
8. Кего Фурухаси Селтик 27 1.5 18 18
9-11. Никлас Фюллькруг Вердер 26 2.0 13 9 9.3
9-11. Айвен Тоуни Брентфорд 26 2.0 13 9 10.6
9-11. Килиан Мбаппе ПСЖ 26 2.0 13 11 13.3
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В статье: Роберт Левандовский Харри Кейн Эннер Валенсия Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Виктор Осимхен Айвен Тоуни
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