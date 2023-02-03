Золотая бутса-2023. Непревзойденный Холанд, магия Осимхена и реймский читер Балогун
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Борьбы за европейскую "Золотую бутсу" в нынешнем сезоне не будет. Эрлинг Холанд может продолжать ловить дзен в позе лотоса, празднуя хет-трик в манчестерском дерби, но его конкурентам всё равно не удастся догнать викинга. Переход под крыло Гвардиолы не оправдал опасений скептиков: Эрлинг настолько продуктивен, что заставляет Пепа адаптироваться под свой стиль, а не наоборот. 25 голов в 19 матчах АПЛ, солидный оверперфоманс по реализации (16.9 xG). Даже игру головой подтянул (5 голов хедерами). Вопреки всем футбольным трендам, настоящая девятка цветёт и пахнет в современном футболе.
Как ни странно, на втором месте в рейтинге расположился соотечественник Холанда. Вице-чемпион Дании в составе "Буде-Глимт" Амаль Пеллегрино забил 25 мячей. Всё дело в том, что датская Элитсерия уже закончилась, поэтому 32-летнего вингера уже в ближайшее время обойдут Харри Кейн и компания. Харри продолжает тащить "шпор", как всегда держа высокую планку как в плане количества голов, так и реализации моментов (16 голов из 11.8 xG – очень солидные цифры).
Ветеран бомбардирского дела Эннер Валенсия разрывает чемпионат Турции с 20 голами на счету. Но как только "Фенербахче" начнут назначать меньше пенальти, конкуренты обгонят эквадорца на ближайшем повороте. В спину Валенсии дышат блестящий Виктор Осимхен, ведущий "Наполи" к первому титулу Серии А с времён Марадоны. Прибавим к этому полезность Виктора в других аспектах игры, бешеную реализацию (+4.5 гола относительно ожидаемых) и 0 голов с пенальти – и вот он, ваш форвард мечты.
Наравне с Осимхеном идут обладатель двух последних "Золотых бутс" Роберт Левандовски и 21-летний читер "Реймса" Фоларин Балогун. Последний буквально тащит свой клуб, являясь единственным игроком топ-5 чемпионатов, забивший больше половины от общего числа голов своей команды (54%). Из последних успехов молодого форварда – гол в ворота ПСЖ и хет-трик в ворота "Лорьяна" посреди недели. А "Арсенал", которому Балогун принадлежит, ещё думал покупать форварда зимой. Далее расположился миниатюрный голеадор "Селтика" Кего Фурухаси (18 голов в чемпионате Шотландии, и все с игры). Очередная находка скаутского отдела "Селтика" из Японии.
Замыкают наш рейтинг трое очень непохожих друг на друга персонажа: олдскульный немецких таргетмен, пробивший себе путь из самых низов; идеальный пенальтист из дата-ориентированных читеров "Брентфорда"; а также состоявшаяся суперзвезда мирового футбола. Никлас Фюллькруг, Айвен Тоуни и Килиан Мбаппе к началу февраля имеют по 13 мячей в чемпионате. Автору хет-трика в финале ЧМ такая компания явно не льстит, поэтому во втором круге Лиги 1 надо навёрстывать упущенное. Даже в своём первом полном сезоне в большом футболе Мбаппе забивал больше, чем сейчас (0.9 голов/90 мин против 0.8 голов/90 мин спустя 7 лет).
|Позиция
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Коэфф.
|Голы
|Голы (без уч. пен.)
|xG
|1.
|Эрлинг Холанд
|Ман Сити
|50
|2.0
|25
|21
|16.9
|2.
|Амаль Пеллегрино
|Буде-Глимт
|37.5
|1.5
|25
|22
|3.
|Харри Кейн
|Тоттенхэм
|32
|2.0
|16
|14
|11.8
|4.
|Эннер Валенсия
|Фенербахче
|30
|1.5
|20
|13
|5-7.
|Виктор Осимхен
|Наполи
|28
|2.0
|14
|14
|9.5
|5-7.
|Роберт Левандовски
|Барселона
|28
|2.0
|14
|14
|11.9
|5-7.
|Фоларин Балогун
|Реймс
|28
|2.0
|14
|10
|13.6
|8.
|Кего Фурухаси
|Селтик
|27
|1.5
|18
|18
|9-11.
|Никлас Фюллькруг
|Вердер
|26
|2.0
|13
|9
|9.3
|9-11.
|Айвен Тоуни
|Брентфорд
|26
|2.0
|13
|9
|10.6
|9-11.
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|26
|2.0
|13
|11
|13.3
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