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Криштиану Роналду забил дебютный гол за Аль-Наср. Он последних минутах спас ничью с Аль-Фатех

Общие новости
(1 голосов)

Спустя месяц после трансфера

Криштиану Роналду забил дебютный гол за Аль-Наср. Он последних минутах спас ничью с Аль-Фатех

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

"Аль-Наср" сыграл вничью в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Фатех" (2:2). Второй спасительный мяч забил Криштиану Роналду на 90+3 минуте.

Свой мяч он забил с пенальти.

Этот гол стал первым для португальца в официальных встречах. Ранее он забивал только в товарищеском матче звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляль" против "ПСЖ".

Криштиану Роналду пришел в "Аль-Наср" в конце декабря. Португалец долго не мог дебютировать из-за двухматчевой дисквалификации за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне АПЛ.

"Аль-Наср" идет в чемпионате на 1-м месте. У команды по 34 очка вместе с "Аль-Шабабом", но есть матч в запасе.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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