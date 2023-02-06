Голы Малиновского и Ярмоленко, матч Лунина, дебют Цыганкова. Главные новости за 5 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 5 февраля

Руслан остался в резерве на матч против "Ниццы", но в первом тайме его команда пропустила дважды, поэтому тренер выпустил хавбека сразу после перерыва. На 60-й минуте он воспользовался пасом Санчеса и один гол отыграл. Но спасти ничью "Марсель" не смог – поражение 1:2. Впрочем, "Марсель" остался на втором месте, ведь "Ланс" поделил очки с "Брестом". У обоих теперь по 46 баллов, они отстают от ПСЖ уже на 8 очков. Также заметим, что Эдуард Соболь выходил на замену за "Страсбур" и помог своей команде победить "Монпелье" 2:0.

Андрей, похоже, окончательно приспособился к футболу в ОАЭ. В воскресенье он забил уже свой восьмой гол в составе "Аль-Айна" в рамках национального чемпионата. Его команда победила 4:1 "Аль-Дафру" и продолжила погоню за группой лидеров. Коллектив Реброва отстает от первого места на четыре очка.

Достаточно неожиданно Андрею представился шанс сыграть в чемпионате – Куртуа травмировался на разминке перед матчем с "Мальоркой". Но занести игру в активе Лунин не может – уже в дебюте Начо забросил мяч за воротничок своему голкиперу. В дальнейшем "Мальорка" только защищалась и не атаковала ворота "Реала". Тот без лидеров не смог отыграться – поражение 0:1. Этим мгновенно воспользовалась "Барселона", разбившая "Севилью" 3:0 (Альба, Гави, Рафинья), каталонцы впереди уже на 8 баллов. Наконец-то в Ла Лиге дебютировал Виктор Цыганков. Он вышел на замену на 78-й минуте поединка против "Валенсии", когда его команда выигрывала 1:0. Матч так и завершился, "Жирона" держится на 11-м месте.

Киевское "Динамо" обыграло лидера второго дивизиона чемпионата Дании "Вайле" со счетом 2:0, голы забивали Супряга и Яцык. "Черноморец" был сильнее "Турона" из Узбекистана – 4:2 (голы от Алефиренко, Наумца, Ермакова и Селина). А вот "Александрия" с таким же счетом проиграла грузинскому "Динамо" из Батуми. "Колос" был разгромлен 0:5 "Линцем" из второй австрийской Бундеслиги.

В центральном матче тура английской Премьер-лиги команда Гвардиолы играла в гостях с "Тоттенхэмом". Гарри Кейн забил быстрый гол, сделавший его лучшим бомбардиром в истории клуба (267 голов). "Сити" отыграться не смог – матч так и завершился со счетом 1:0. Расстояние между "Арсеналом" и "Ман Сити" осталось на уровне 5 баллов, к тому же у канониров на игру меньше.

Совсем недавно "Интер" и "Милан" играли за Суперкубок Италии. Тогда сине-черные разгромили красно-черных 3:0. В этот раз им хватило и одного гола – его автором стал Лаутаро Мартинес. "Милан" проиграл уже четвертый матч подряд, всего его серия без побед насчитывает 7 матчей. "Наполи" держит своих конкурентов на комфортной дистанции - неаполитанцы разбили "Специю" 3:0 и сохранили отрыв в 13 очков.

В субботу на первое место вышел "Унион Берлин". Но в воскресенье "Бавария" прервала свою серию из трех ничьих подряд и победила на выезде "Вольфсбург" 4:2. Это позволило мюнхенцам снова возглавить турнирную таблицу, но их преимущество над берлинцами составляет всего один балл, да и дортмундская "Боруссия" отстает всего на три.