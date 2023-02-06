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Невероятное файер-шоу: греческие фанаты зажгли перед центральным матчем тура между ПАОК и Олимпиакосом

Общие новости
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Однако футболисты фанатов не порадовали

Невероятное файер-шоу: греческие фанаты зажгли перед центральным матчем тура между ПАОК и Олимпиакосом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

5 февраля "Олимпиакос" и "ПАОК" играли матч Греческой Суперлиги, встреча завершилась без забитых голов со счетом 0:0.

Перед началом поединка фанаты сделали увлекательное файер-шоу. На видео можно оценить масштабы действий болельщиков, все вокруг заволокло густым дымом.

Кстати, игру пришлось отложить на 20 минут. Однако причиной стала не пиротехника, а провокационный баннер, из-за которого футболисты отказывались играть, как сообщают СМИ.

После 21-го сыгранного тура "ПАОК" и "Олимпиакос" соседствуют в турнирной таблице, у обеих команд по 43 зачетных пункта. Лидируют в чемпионате Греции "Панатинаикос" и "АЕК Афины" – у коллективов по 48 и 47 баллов соответственно.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) ПАОК (Салоники) Чемпионат Греции
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