На Ближнем Востоке хорошо: бывший главный тренер Ирана возглавил национальную команду Катара
Команда Ирана дала нам яркие матчи на Мундиале
Фото: https://twitter.com/QFA_EN
Футбольная ассоциация Катара объявила о назначении Карлуша Кейруша главным тренером национальной команды. Португальский специалист покинул сборную Ирана после чемпионата мира.
Стороны подписали контракт до конца чемпионата мира 2026.
Кейруш руководил сборной Ирана дольше всех в истории: он пришел в 2011 и покинул команду в 2019-м, а после вновь вернулся в 2022-м, чтобы помочь национальной команде на Мундиале.
На чемпионате мира Иран занял 3-е место в группе, обыграв Уэльс (2:0), но уступив Англии (2:6) и США (0:1).
Достижений у Кейруша много: был помошником Сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед", руководил сборными Южной Африки, Португалии, Ирана (со всеми играл на чемпионате мира), а также руководил "Спортингом".
???? Welcome to Qatar, Carlos Queiroz! ????#AlAnnabipic.twitter.com/J0GwqPgvFC— Qatar Football Association (@QFA_EN) February 6, 2023
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