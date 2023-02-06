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На Ближнем Востоке хорошо: бывший главный тренер Ирана возглавил национальную команду Катара

Общие новости
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Команда Ирана дала нам яркие матчи на Мундиале

На Ближнем Востоке хорошо: бывший главный тренер Ирана возглавил национальную команду Катара

Фото: https://twitter.com/QFA_EN

Новина українською

Футбольная ассоциация Катара объявила о назначении Карлуша Кейруша главным тренером национальной команды. Португальский специалист покинул сборную Ирана после чемпионата мира.

Стороны подписали контракт до конца чемпионата мира 2026.

Кейруш руководил сборной Ирана дольше всех в истории: он пришел в 2011 и покинул команду в 2019-м, а после вновь вернулся в 2022-м, чтобы помочь национальной команде на Мундиале.

На чемпионате мира Иран занял 3-е место в группе, обыграв Уэльс (2:0), но уступив Англии (2:6) и США (0:1).

Достижений у Кейруша много: был помошником Сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед", руководил сборными Южной Африки, Португалии, Ирана (со всеми играл на чемпионате мира), а также руководил "Спортингом".

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В статье: Иран Катар Карлуш Кейруш
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