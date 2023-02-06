Кристиана Атсу достали из-под завалов в Турции. Бывший игрок Челси и Ньюкасла в больнице

Спасатели достали вингера "Хатайспора" Кристиана Атсу из-под завалов в Турции. Бывший игрок "Челси" и "Ньюкасла" пострадал в результате землетрясения в 7.7 баллов.

Спасатели доставили футболиста в больницу. У Кристиана проблемы с дыханием и травма правой ноги.

Ранее стало известно, что из-под завалов также спасли сотрудников "Хатайспора".

Вечером, перед землетрясением, Кристиан вышел на поле за "Хатайспор" и забил победный мяч своей команды в ворота "Касымпаша" на 90+7.

Напомним, что в результате землетрясения погибло около 1600 человек и ещё несколько тысяч пострадало. Это самое разрушительное землетрясение в Турции с 1939-го.