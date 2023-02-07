Неймар – игрок года в Бразилии в третий раз подряд

Неймар признан лучшим игроком года в Бразилии в третий раз подряд. Всего нападающий "ПСЖ" признавался лучшим футболистом "селесао" 6 раз.

Приз "Золотая самба" вручается лучшему бразильскому игроку, который выступает за пределами Бразилии.

Также награду получил лучший игрок до 20 лет – им стал Эндрик, который в 16 уже подписал контракт с "Реалом", а сейчас выступает за "Палмейрас". Дебинья стала лучшей футболисткой 2022-го в Бразилии.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 22 матча, забил 17 голов и отдал 15 голевых передач. На чемпионате мира бразилец забил единственный мяч "селесао" в ворота Хорватии в 1/4 финала, а также поучаствовал в разгроме Южной Кореи (4:1) в 1/8 (забил с пенальти).