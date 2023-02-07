Лунин сыграет на КЧМ, Ярмоленко не вернется, обвинения против Ман Сити. Главные новости за 6 февраля

Травма паха Тибо Куртуа, полученная перед матчем с "Мальоркой" (0:1), выбила основного вратаря "Реала" на две недели. Это означает, что на приближающемся клубном чемпионате мира с вероятностью 99,9% за Мадрид сыграет его дублер - украинец Андрей Лунин. Полуфинал - уже в среду, 8 февраля, против каирского "Аль-Ахли". Не пропустите!

Так пишет Виктор Вацко. По его информации, до лета Андрея в Киеве точно не будет. Более того, после удачного отрезка в "Аль-Айне", арабы намерены продлить 33-летнего украинца еще на сезон. В прошлом туре Ярмоленко и гол забил, и пенальти заработал, так что мотивы клуба более чем понятны.

Главная новость 6 февраля по всей планеты. На востоке Турции случилось землетрясение мощностью 7,5 балла по шкале Рихтера - из-за него несколько тысяч людей погибло, миллионы остались без отопления и крыши над головой. В Турции объявлен 7-дневный траур и, конечно, запрещены футбольные матчи - в том числе не начнется в срок и Winter Cup с участием украинских команд. Из известных жертв стихии - экс-вингер "Челси" Кристиан Атсу. Его удалось достать живым из-под завалов после целого дня поисков.

Видели, как с "Ювентуса" сняли 15 очков? "Манчестер Сити" может ждать что-то похожее. АПЛ в ходе расследования обнаружила многочисленные финансовые нарушения в клубе - в том числе, "секретные" контракты с персоналом, фейковые спонсорские сделки, нестыковки в отчетностях. "Сити" пока все яростно отрицает. Запасаемся попкорном.

Киевляне продолжают готовиться к сезону через спарринги. Вчера жертвой команды Мирчи Луческу стал бронзовый призер минувшего чемпионата Северной Македонии - "Шкендия" (1:0). Единственный гол забил голландец Лонвейк. Важно отметить, что в обоих таймах киевляне играли экспериментальными составами, и качество их игры здорово хромало.

Форвард "ПСЖ" получил премию Sambafoot 6-й раз в карьере и 3-й - подряд. В текущем сезоне Неймар уже забил 17 голов и отдал 15 голевых передач в 25 матчах за Париж, и это его лучшие цифры после переезда из "Барселоны". Также 31-летний форвард догнал по голам за Бразилию самого Пеле. Успешный год, но опять без главных трофеев - ЧМ и ЛЧ достались другим.