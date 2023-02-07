  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лунин сыграет на КЧМ, Ярмоленко не вернется, обвинения против Ман Сити. Главные новости за 6 февраля

Общие новости
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за понедельник, 6 февраля

Лунин сыграет на КЧМ, Ярмоленко не вернется, обвинения против Ман Сити. Главные новости за 6 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

Куртуа травмирован. Лунин сыграет за "Реал" на клубном чемпионате мира

Травма паха Тибо Куртуа, полученная перед матчем с "Мальоркой" (0:1), выбила основного вратаря "Реала" на две недели. Это означает, что на приближающемся клубном чемпионате мира с вероятностью 99,9% за Мадрид сыграет его дублер - украинец Андрей Лунин. Полуфинал - уже в среду, 8 февраля, против каирского "Аль-Ахли". Не пропустите!

Ярмоленко не вернется в "Динамо". Его хотят продлить в ОАЭ

Так пишет Виктор Вацко. По его информации, до лета Андрея в Киеве точно не будет. Более того, после удачного отрезка в "Аль-Айне", арабы намерены продлить 33-летнего украинца еще на сезон. В прошлом туре Ярмоленко и гол забил, и пенальти заработал, так что мотивы клуба более чем понятны.

Землетрясение в Турции: все матчи отменены, экс-вингера "Челси" достали из-под руин

Главная новость 6 февраля по всей планеты. На востоке Турции случилось землетрясение мощностью 7,5 балла по шкале Рихтера - из-за него несколько тысяч людей погибло, миллионы остались без отопления и крыши над головой. В Турции объявлен 7-дневный траур и, конечно, запрещены футбольные матчи - в том числе не начнется в срок и Winter Cup с участием украинских команд. Из известных жертв стихии - экс-вингер "Челси" Кристиан Атсу. Его удалось достать живым из-под завалов после целого дня поисков.

Пахнет судами: "Ман Сити" обвиняют в финансовых нарушениях на миллионы фунтов

Видели, как с "Ювентуса" сняли 15 очков? "Манчестер Сити" может ждать что-то похожее. АПЛ в ходе расследования обнаружила многочисленные финансовые нарушения в клубе - в том числе, "секретные" контракты с персоналом, фейковые спонсорские сделки, нестыковки в отчетностях. "Сити" пока все яростно отрицает. Запасаемся попкорном.

"Динамо" на сборах минимально обыграло третью команду Северной Македонии

Киевляне продолжают готовиться к сезону через спарринги. Вчера жертвой команды Мирчи Луческу стал бронзовый призер минувшего чемпионата Северной Македонии - "Шкендия" (1:0). Единственный гол забил голландец Лонвейк. Важно отметить, что в обоих таймах киевляне играли экспериментальными составами, и качество их игры здорово хромало.

Неймара третий раз подряд признали лучшим бразильцем в Европе

Форвард "ПСЖ" получил премию Sambafoot 6-й раз в карьере и 3-й - подряд. В текущем сезоне Неймар уже забил 17 голов и отдал 15 голевых передач в 25 матчах за Париж, и это его лучшие цифры после переезда из "Барселоны". Также 31-летний форвард догнал по голам за Бразилию самого Пеле. Успешный год, но опять без главных трофеев - ЧМ и ЛЧ достались другим.

По теме
yellow-arrow
Неймар – игрок года в Бразилии в третий раз подряд
yellow-arrow
Кристиана Атсу достали из-под завалов в Турции. Бывший игрок Челси и Ньюкасла в больнице
yellow-arrow
На Ближнем Востоке хорошо: бывший главный тренер Ирана возглавил национальную команду Катара
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде