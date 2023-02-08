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Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля

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А также слухи о громких трансферах в УПЛ и еще один претендент на ЧМ-2030

Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за вторник, 7 февраля

Шахтер работает над ТОП-трансфером в рамках УПЛ

По информации авторитетных инсайдеров, донецкий клуб близок к подписанию голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризника. Сообщается, что 24-летний игрок уже прошел медосмотр, "Ворскла" получит за него 3 млн евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время. Также известно, что "Шахтер" работает над трансфером защитника сборной Чили. Но кто может пополнить донецкий клуб, не указывается.

Александрия готова обновить свой трансферный рекорд

В СМИ появилась информация, что "Александрия" работает над трансфером футболиста "Шахтера" Андрея Кулакова. Переход обойдется клубу более чем в 250 тысяч евро, так что это будет новым рекордом клуба. Сообщается, что "Александрия" и "Шахтер" уже пришли к согласию, теперь идут переговоры с самим игроком по его зарплате. Кулаков неплохо проявил себя в "Мариуполе", не смог закрепиться в турецком чемпионате, а в этом сезоне был заявлен за "Шахтер", но не сыграл ни одного матча.

Днепр-1 завершил сборы убедительной победой

Команда Кучера сыграла свой последний контрольный поединок перед возобновлением сезона – "Днепр-1" встречался с обладателем Кубка Латвии "Аудой". Лидер УПЛ не имел проблем и одержал убедительную победу – дублем отметился Довбик, по голу добавили Пихаленок и Танчик, еще один мяч футболисты "Ауды" забили сами себе – 5:1 в итоге. В течение зимы "Днепр-1" одержал пять побед, дважды играл вничью и однажды проиграл, разница мячей 19:9. Напомним, 16-го февраля "Днепр-1" сыграет первый матч плей-офф Лиги Конференций с кипрским АЕКом.

Определился первый финалист клубного Чемпионата мира

И произошла сенсация! Фаворитом полуфинала между "Фламенго" и "Аль-Хилялем", конечно, был лучший клуб Южной Америки. Но представитель азиатской конфедерации "Аль-Хиляль" имел свои аргументы. В частности, форварда Аль-Давсари, громко заявивший о себе на ЧМ голом в ворота будущих чемпионов. Он дважды реализовал пенальти, еще один мяч добавил аргентинец Виетто, в то время как бразильцы смогли ответить только дублем Педро. 3:2 и "Аль-Хиляль" ждет в финале победителя пары "Реал" – "Аль-Ахли".

В Баварии произошел громкий скандал

Вы наверняка уже читали о том, что Мануэль Нойер в одном из интервью рассказал, что очень расстроился увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича. Кипер использовал фразы типа "мне вырвали сердце". Капитана сразу подвергли критике Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, а теперь присоединился еще и президент клуба Херберт Хайнер. Он подчеркнул, что Мануэль как капитан клуба не имел права ставить свои интересы выше командных. Между тем инсайдеры указывают, что между Нойером и Нагельсманном есть напряжение, ведь тренер по кадровым вопросам советуется с Киммихом, а не Мануэлем. Добавим, что вратарь не играет, поскольку лечится после травмы, полученной во время отдыха.

Определился третий претендент на ЧМ-2030

Вернее претенденты. Совместную заявку подали Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай. Эти страны хотят приурочить турнир к 100-й годовщине проведения первого Чемпионата мира, состоявшегося в 1930 году в Уругвае. Планируется, что финал состоится на уругвайском "Сентенарио", где игрался финал 100 лет назад. Напомним, что ранее о своих совместных заявках объявили Испания, Португалия и Украина, а также Греция, Египет и Саудовская Аравия. Кто в итоге получит право провести ЧМ-2030, будет определено на конгрессе ФИФА в 2024 году.

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