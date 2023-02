Легенда Болгарии и Каталонии. Сегодня празднует День рождения Христо Стоичков

Христо Стоичков родился 8 февраля 1966-го в Пловдиве, сегодня ему исполняется 57 лет. Болгарский нападающий основную часть карьеры игрока провел в клубах "ЦСКА" (София) и "Барселона". Выступал за сборную своей страны с середины 80-х до конца 90-х годов.

В составе "Барселоны" – победитель Кубка чемпионов и Кубка кубков УЕФА, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион Испании. В 1994 году получил Золотой мяч, а на чемпионате мира-1994 стал лучшим бомбардиром турнира.

Завершил карьеру в 2003 году на американских полях, в период с 2004 по 2013 год тренировал сборную Болгарии, испанскую "Сельту", южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", болгарские "Литекс" и "ЦСКА".

Happy birthday to Hristo Stoichkov, who turns 57 today!



This is Johan Cruyff trying to teach him how to skip while they were both at Barcelona. ????pic.twitter.com/d3GqpmOAGK