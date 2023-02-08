Официально: Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии

Пресс-служба сборной Бельгии назвала имя нового наставника "красных дьяволов". Возглавил команду немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско.

Он сменит на этой должности Роберто Мартинеса, контракт между Тедеско и RBFA рассчитан до конца ЕВРО-2024. 37-летний Доменико ранее тренировал "Шальке", московский "Спартак" и "РБ Лейпциг". В Королевской бельгийской футбольной ассоциации отметили:

"Он известен как современный тренер с международным опытом на высшем уровне, который любит играть в атакующий футбол, делая ставку на прессинг у чужих ворот. Его задача – подготовить "красных дьяволов" к чемпионату Европы-2024".

Первый квалификационный матч Бельгия проведет 24 марта в Стокгольме против Швеции.