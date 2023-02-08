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Мартинес, Куртуа и Буну – в тройке претендентов на звание лучшего вратаря года ФИФА

Общие новости
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Один за клубные достижения и двое за чемпионат мира

Мартинес, Куртуа и Буну – в тройке претендентов на звание лучшего вратаря года ФИФА

Фото: fifa.com

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ФИФА определила тройку лучших голкиперов, претендующих на награду The Best. Ими стали Тибо Куртуа, Яссин Буну и Эмилиано Мартинес.

Тибо Куртуа завоевал Ла Лигу и Лигу чемпионов, где был главной звездой "Реала". Именно бельгиец сделал массу важных сейвов на пути "Мадрида" к "ушастому".

Эмиллиано Мартинес ("Астон Вилла") был одним из ключевых творцов победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре. После финала он завоевал трофей лучшему голкиперу турнира, с ним "альбисилесте" выиграли серии пенальти с Нидерландами (2:2, пен. 4:3) и Францией (3:3, пен. 4:2).

Яссин Буну ("Севилья") привел оборонительную сборную Марокко к полуфиналу Мундиаля и матчу за третье место. Он также не дал забить ни одного пенальти Испании в 1/8 турнира.

Из расширенного списка выпали два бразильца: Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Ман Сити").

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27-го февраля. В прошлом году лучшим голкипером был признан гоклипер Сенегала и "Челси" Эдуар Менди.

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В статье: ФИФА Тибо Куртуа Яссин Буну FIFA: The Best Эмилиано Мартинес
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Источник:
fifa.com

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