Мартинес, Куртуа и Буну – в тройке претендентов на звание лучшего вратаря года ФИФА
Один за клубные достижения и двое за чемпионат мира
Фото: fifa.com
ФИФА определила тройку лучших голкиперов, претендующих на награду The Best. Ими стали Тибо Куртуа, Яссин Буну и Эмилиано Мартинес.
Тибо Куртуа завоевал Ла Лигу и Лигу чемпионов, где был главной звездой "Реала". Именно бельгиец сделал массу важных сейвов на пути "Мадрида" к "ушастому".
Эмиллиано Мартинес ("Астон Вилла") был одним из ключевых творцов победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре. После финала он завоевал трофей лучшему голкиперу турнира, с ним "альбисилесте" выиграли серии пенальти с Нидерландами (2:2, пен. 4:3) и Францией (3:3, пен. 4:2).
Яссин Буну ("Севилья") привел оборонительную сборную Марокко к полуфиналу Мундиаля и матчу за третье место. Он также не дал забить ни одного пенальти Испании в 1/8 турнира.
Из расширенного списка выпали два бразильца: Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Ман Сити").
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27-го февраля. В прошлом году лучшим голкипером был признан гоклипер Сенегала и "Челси" Эдуар Менди.
Популярное сейчас
- Юношеская лига. Рух в драматической серии пенальти прошел Интер
- Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
- Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции
- Кристиана Атсу достали из-под завалов в Турции. Бывший игрок Челси и Ньюкасла в больнице
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО