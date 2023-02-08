Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда

Роберто Моралес в своем влоге на канале UA-Футбол отходит от повседневных футбольных новостей и рассказывает об одной из самых ярких страниц истории футбольной Швеции. В этот раз Роберто поведает о Леннарте Скоглунде – футболисте, который сыграл за сборную всего 11 матчей и забил 1 гол, но входил в символическую сборную своей страны за все времена и ему поставили памятник, хотя он и разрушил свою жизнь.