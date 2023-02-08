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Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда

Общие новости
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Лучший левый крайний в истории шведского футбола

Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда

фото - Getty Images

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес в своем влоге на канале UA-Футбол отходит от повседневных футбольных новостей и рассказывает об одной из самых ярких страниц истории футбольной Швеции. В этот раз Роберто поведает о Леннарте Скоглунде – футболисте, который сыграл за сборную всего 11 матчей и забил 1 гол, но входил в символическую сборную своей страны за все времена и ему поставили памятник, хотя он и разрушил свою жизнь.

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В статье: канал UA-Футбол
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