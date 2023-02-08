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КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил

Общие новости
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Сливочные вышли в финал

КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm - FIFA/FIFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" выполнил задачу на вечер - добыл путевку в финал клубного чемпионата мира. И это самое главное.

По игре, то египтяне начали активнее, и Лунину пришлось отражать плотный удар Эль-Шахата с острого угла. Также запомнился удар от Редвана в контратаке - мимо.

"Реал" немного ожил ближе к 30-й минуте. Первая попытка Винисиуса пришлась мимо цели; затем Родриго в сольном проходе накрутил защитника, но попал в штангу. Ну, и наконец на 42-й минуте Вини достиг своего. Защита "Аль-Ахли" обрезалась, а топы такое не прощают.

В начале второго тайма Мадрид обязан был хоронить интригу. Вальверде добил мяч в сетку после удара Родриго - это 2:0. Затем Винисиус еще раз прорвался по фланг и был сбит - очевидный пенальти, но судье не помог даже ВАР. Странно.

Когда же ко всему Камавинга привез пенальти уже на ворота "Реала", а Маалуль с точки переиграл Лунина, египтяне и подавно снова поверили в себя. Эль-Шахат - мастерюга; эдакий Салах в миниатюре. Один из его прострелов нашел Кафшу в 11 метрах от ворот, но тот пальнул в небо. Также на 78-й минуте Андрей выручил после углового.

Даже ответный пенальти, заработанный неугомонным Винисиусом под занавес игры, не успокоил андердога, ведь Модрич с точки пробил отвратительно. Пришлось ждать дополнительного времени, когда сперва шедевр придумал Себальос, а затем Серхио Аррибас провел свой дебютный гол за первую команду.

Такой вот парадокс - счет разгромный, но проблем у "Реала" хватает. Без Бензема фланговые "Сливочные" не могут привычно грузить в штрафную; Камавинга на левом фланге смотрится убого; ветераны Модрич и Кроос медленные даже на фоне египтян.

Все это непременно скажется в матчах Ла Лиги и ЛЧ. Ну, а сегодня в соперниках был всего лишь каирский "Аль-Ахли" - отсюда и выход в финал КЧМ, который пройдет в субботу. Там соперником "Реала" будет "Аль-Хиляль", который лишь номинально саудовский, а на деле его тащат легионеры. Там должно быть еще конкурентнее.

1/2 финала клубного чемпионата мира. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид" - 1:4

Голы: Маалуль, 65 (с пенальти) - Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+3, Аррибас, 90+8

"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Гани, Метвалли, Абдельмонем, Маалуль - Эль-Шахат (Тахер Мохаммед, 75), Эль-Солейя, Дьенг (Фати, 61), Редван - Кафша (Кахраба, 88) - Мохаммед Шериф (Тау, 61)

"Реал Мадрид": Лунин - Начо, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич (Одриосола, 90+5), Чуамени, Кроос (Себальос, 87) - Вальверде, Родриго (Мариано, 90+5), Винисиус (Аррибас, 90+7)

Предупреждения: Абдельмонем, 85 - Чуамени, 85

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В статье: Реал (Мадрид) Аль-Ахли (Египет) Клубный чемпионат мира
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2023 в 23:52
РМ с победой. Все вопросы решаются по мере поступления. Шлемазлы как обычно в соплях. Но, им не привыкать.
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metall5291 (Kharkiv)
08.02.2023 в 23:28
Реал победил не без труда. Проблемы Реала (изложенные в отчете) место имеют. Но для победы над каирским клубом - хватило и этого. К Лиге Чемпионов все должны прибавить (если чего-то хотят от этой ЛЧ). Ну а Модрич и Кроос не молодеют и надо что-то решать. Бензема - тоже не вечный двигатель. По крайней мере на следующий сезон надо иметь план. Нет ничего невозможного. Например Барса без Месси не сильно долго страдала и даже находится на первом месте. Вот и Реалу пора что-то решать при всем уважении к ветеранам. А Камавинга - этот парень заиграет.
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hrdhrd (Украина)
08.02.2023 в 23:04
Победили и ладно. Понравилось оглашение арбитром своего решения по громкой связи после просмотра ВАР, конечно до объяснений решения уровня NBA пока далеко, но начало положено.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.02.2023 в 23:19
Ты наверное хотел написать NFL делает так. В NBA судья только жестами показывает. А вообще наверное это было бы хорошо и в футболе применять. Было бы поменьше недоразумений, может быть.
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+1
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