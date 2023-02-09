  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бенефис Малины в Ле Класик, Лунин в финале КЧМ, новый тренер Бельгии. Главные новости за 8 февраля

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 феврал

Бенефис Малины в Ле Класик, Лунин в финале КЧМ, новый тренер Бельгии. Главные новости за 8 февраля

Фото: Olympique de Marseille, twitter

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 февраля.

Малиновский приносит победу в Ле Классико

Руслан Малиновский забил победный гол в матче "Марселя" против "Пари Сен-Жермен" (2:1). В первом тайме команды обменялись мячами Алексиса Санчеса с пенальти и Серхио Рамоса. Финальный счёт украинец установил ударом из-за пределов штрафной на 57-й минуте встречи. Победа в Ле Класик позволила "провансальцам" выйти в 1/4 финала Кубка Франции. Для Малиновского это второй гол за французский клуб.

Реал вышел в финал КЧМ

"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира, одолев египетский "Аль-Ахли" (1:4). Андрей Лунин вышел на матч в стартовом составе, совершив 4 сейва. Но удар с 11-метрового от Али Маалуля на 65-й минуте украинцу вытащить не удалось. Уже в субботу Мадрид сыграет финальный матч против "Аль-Хиляля". На матч против саудовцев Лунин тоже выйдет с первых минут, подтвердил Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Тедеско возглавил сборную Бельгии

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. 37-летний наставник будет работать с "красными дьяволами" до Евро-2024. Ранее Тедеско работал в немецких "Шальке" и "РБ Лейпциг". С поста тренера "красных быков" был уволен в сентябре после разгрома от "Шахтёра" (1:4) в ЛЧ. Из достижений наставника – серебро с "Шальке" и победа в Кубке Германии с РБ.

Дзаньоло переехал в Турцию

Итальянский талант "Ромы" сенсационно перебрался в Турцию за рекордную для Суперлиги сумму. Николо Дзаньоло покинул Рим, чтобы перебраться в "Галатасарай". Сумма сделки составила 16.5 млн евро + 13 млн в виде бонусов. В новом клубе Дзаньоло будет получать 3.5 млн евро. Клаусула составит 35 млн евро.

Рух прошёл миланский Интер в юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда "Руха" прошла "Интер" в первом раунде плей-офф. В основное время команды обменялись голами Панченко и Эспозито. В итоге всё решилось в серии пенальти, где юношеский чемпион Италии допустил два промаха. В другом матче турнира "Хайдук" прошёл "Шахтёр" благодаря единственному голу 15-летнего Вушковича.

По теме
yellow-arrow
"Не знаю, какая ситуация в Украине", - румынский форвард Параскив отказался перейти в Динамо
yellow-arrow
Дожали в добавленное время. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде