Бенефис Малины в Ле Класик, Лунин в финале КЧМ, новый тренер Бельгии. Главные новости за 8 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 февраля.

Руслан Малиновский забил победный гол в матче "Марселя" против "Пари Сен-Жермен" (2:1). В первом тайме команды обменялись мячами Алексиса Санчеса с пенальти и Серхио Рамоса. Финальный счёт украинец установил ударом из-за пределов штрафной на 57-й минуте встречи. Победа в Ле Класик позволила "провансальцам" выйти в 1/4 финала Кубка Франции. Для Малиновского это второй гол за французский клуб.

"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира, одолев египетский "Аль-Ахли" (1:4). Андрей Лунин вышел на матч в стартовом составе, совершив 4 сейва. Но удар с 11-метрового от Али Маалуля на 65-й минуте украинцу вытащить не удалось. Уже в субботу Мадрид сыграет финальный матч против "Аль-Хиляля". На матч против саудовцев Лунин тоже выйдет с первых минут, подтвердил Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. 37-летний наставник будет работать с "красными дьяволами" до Евро-2024. Ранее Тедеско работал в немецких "Шальке" и "РБ Лейпциг". С поста тренера "красных быков" был уволен в сентябре после разгрома от "Шахтёра" (1:4) в ЛЧ. Из достижений наставника – серебро с "Шальке" и победа в Кубке Германии с РБ.

Итальянский талант "Ромы" сенсационно перебрался в Турцию за рекордную для Суперлиги сумму. Николо Дзаньоло покинул Рим, чтобы перебраться в "Галатасарай". Сумма сделки составила 16.5 млн евро + 13 млн в виде бонусов. В новом клубе Дзаньоло будет получать 3.5 млн евро. Клаусула составит 35 млн евро.

Юношеская команда "Руха" прошла "Интер" в первом раунде плей-офф. В основное время команды обменялись голами Панченко и Эспозито. В итоге всё решилось в серии пенальти, где юношеский чемпион Италии допустил два промаха. В другом матче турнира "Хайдук" прошёл "Шахтёр" благодаря единственному голу 15-летнего Вушковича.