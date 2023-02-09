Роналду забил 500 и 501 голы в чемпионатах. Он отличился дублем в матче против Аль-Вахда
Идеальное место, чтобы бить рекорды
Фото: @AlNassrFC
Криштиану Роналду отметился думблем в первом тайме матча "Аль-Наср" – "Аль-Вахда". Голы стали 500 и 501 для португальца в национальных чемпионатах.
Криштиану все ближе к рекорду Пеле, который забил 541 гол в чемпионатах Бразилии и США. Впереди есть ещё двое: Йозеф Бицан и Ференц Пушкаш с 518 и 512-ю голами в национальных первенствах.
Сразу за Криштиану следует Лионель Месси, у которого 490 голов в чемпионатах Испании и Франции.
Это 19-й матч Роналду в сезоне. Он отличился 6 раз и отдал 2 голевые передачи в матчах за "МЮ" и "Аль-Наср".
???? La celebración ???????????? de Cristiano en ligas.— Relevo (@relevo) February 9, 2023
???? @AlNassrFC pic.twitter.com/RxK8JNdEdT
Популярное сейчас
- "Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке
- Украинская разведка перехватила планы РФ по захвату власти в Молдове
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Победа Миколенко над Зинченко, глубокий кризис Ливерпуля. Главные новости за 4 февраля
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО