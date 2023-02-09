Роналду забил 500 и 501 голы в чемпионатах. Он отличился дублем в матче против Аль-Вахда

Криштиану Роналду отметился думблем в первом тайме матча "Аль-Наср" – "Аль-Вахда". Голы стали 500 и 501 для португальца в национальных чемпионатах.

Криштиану все ближе к рекорду Пеле, который забил 541 гол в чемпионатах Бразилии и США. Впереди есть ещё двое: Йозеф Бицан и Ференц Пушкаш с 518 и 512-ю голами в национальных первенствах.

Сразу за Криштиану следует Лионель Месси, у которого 490 голов в чемпионатах Испании и Франции.

Это 19-й матч Роналду в сезоне. Он отличился 6 раз и отдал 2 голевые передачи в матчах за "МЮ" и "Аль-Наср".