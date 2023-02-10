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Первое поистине звездное шоу. ВИДЕО, как Роналду оформил покер в Саудовской Аравии

Общие новости
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Смотреть видео как Роналду забил четыре гола в одном матче в Саудовской Аравии

Первое поистине звездное шоу. ВИДЕО, как Роналду оформил покер в Саудовской Аравии

фото - Getty Images

Новина українською

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Вахдой" и "Аль-Нассром", за который выступает Криштиану Роналду. И именно португалец стал главным действующим лицом поединка – он забил все четыре гола своей команды. Трижды он реализовывал выходы один на один с голкипером, еще раз реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Аль-Насср" сохранил лидерство - у него поровну очков с "Аль-Шабабом", но на игру меньше. Для Роналду это второй результативный матч подряд. К слову, за "Аль-Вахду" в основе играл Жерсон Родригес, до сих пор принадлежащий "Динамо". Он мог забить гол, но попал в штангу. Вашему вниманию, видео обзор матча "Аль-Вахда" - "Аль-Насср", в котором Роналду забил четыре гола.

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Роналду забил 500, 501, 502 и 503-й голы в чемпионатах. Он отличился покером в матче против Аль-Вахда
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
10.02.2023 в 10:20
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