Первое поистине звездное шоу. ВИДЕО, как Роналду оформил покер в Саудовской Аравии

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Вахдой" и "Аль-Нассром", за который выступает Криштиану Роналду. И именно португалец стал главным действующим лицом поединка – он забил все четыре гола своей команды. Трижды он реализовывал выходы один на один с голкипером, еще раз реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Аль-Насср" сохранил лидерство - у него поровну очков с "Аль-Шабабом", но на игру меньше. Для Роналду это второй результативный матч подряд. К слову, за "Аль-Вахду" в основе играл Жерсон Родригес, до сих пор принадлежащий "Динамо". Он мог забить гол, но попал в штангу. Вашему вниманию, видео обзор матча "Аль-Вахда" - "Аль-Насср", в котором Роналду забил четыре гола.