Трансферы Шахтера и Динамо, матчи Яремчука и Цыганкова. Главные новости за 10 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 10 февраля

Донецкий клуб объявил о подписании голкипера "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрия Ризныка. Контракт подписан до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но полтавский клуб указывает, что это самая большая продажа в его истории. Ранее в СМИ речь шла о 3 миллионах евро. Ризнык дебютировал в УПЛ в 2019-м, в общей сложности сыграл за "Ворсклу" 80 матчей, 24 из них на ноль. Имеет в своем активе два поединка за сборную Украины. Он уже присоединился к новой команде на базе в Польше.

Бразильский клуб "Ред Булл Брагантино" официально объявил о подписании Витиньо. Правда, не указывается, подписан ли полноценный контракт или аренда с правом выкупа. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее бразильские источники утверждали, что киевляне согласовали продажу за 5 млн евро. Напомним, что "Динамо" купило Витиньо в 2021-м, после начала полномасштабного вторжения он вернулся на Родину играть в аренде за "Паранаэнсе".

О контрольных матчах украинских клубов

Стартовал Winter Cup, начало которого откладывалось из-за землетрясения в Турции. В первом матче "Полесье" и "Верес" сыграли вничью 3:3, а в серии пенальти точнее оказалась житомирская команда. "Ворскла" в рамках турнира вместо этого обыграла "Левадию" 3:2. "Заря" участия в зимнем кубке не принимает, играет сама по себе – в пятницу луганчане разгромно проиграли лидеру чемпионата Дании "Норшелланду" (1:4). "Львов" обыграл грузинское "Торпедо" 1:0, интересно, что команда Дулуба не пропускает в четвертом матче подряд на сборах. А вот "Колос" уступил "Самгурали" 1:2.

В этот раз украинский легионер получил немного больше времени – полчаса. Но его выход на замену во втором тайме не изменил ход игры против "Кадиса", забившего два мяча в первом тайме. "Жирона" в итоге уступила 0:2 и рискует потерять нескольких позиций в турнирной таблице по итогам тура.

Яремчук сыграл в основе против одного из лидеров

Скотт Паркер доверил украинцу место в основе на домашний матч против "Роял Унион", который занимает второе место в турнирной таблице. Но Роман снова промолчал и не отметился результативными действиями – его заменили на 65-й при счете 1:1. Игра в конце концов так и завершилась. "Брюгге" занимает четвертую строчку, отставание от лидера составляет 20 очков.

Красно-черные после четырех поражений и семи матчей без побед в целом наконец-то выиграли. "Милан" открывал 22-й тур поединком с "Торино". Соперник даже больше владел мячом и бил по воротам, но оборона не пропустила, а в атаке свой момент нашел Оливье Жиру. "Милан" поднялся на третье место, но у "Ромы", "Лацио" и "Аталанты" есть возможность обойти действующего чемпиона.