Абидаль приехал в Россию: Наш визит успокоит людей. Все вернется к норме, когда не будет политических проблем
Легенда "Барселоны" считает свою поездку благотворительной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль приехал в Россию для участия в организированном российскими властями турнире "Кубок легенд" и прокомментировал свой визит.
— Чего ждёте от Кубка Легенд?
— Прежде всего жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями — это всегда удовольствие. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.
Сейчас у меня есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас — это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован — не думаю, что будут какие-либо проблемы.
В любом случае надеюсь, что для детей и для всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что всё вернётся к норме, когда не будет политических проблем, - сказал Абидаль.
Кубок легенд - организированный Россией турнир, с целью легализации присутствия российских команд и игроков на международной арене.
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