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Абидаль приехал в Россию: Наш визит успокоит людей. Все вернется к норме, когда не будет политических проблем

Общие новости
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(1 голосов)

Легенда "Барселоны" считает свою поездку благотворительной

Абидаль приехал в Россию: Наш визит успокоит людей. Все вернется к норме, когда не будет политических проблем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль приехал в Россию для участия в организированном российскими властями турнире "Кубок легенд" и прокомментировал свой визит.

— Чего ждёте от Кубка Легенд?

— Прежде всего жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями — это всегда удовольствие. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.

Сейчас у меня есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас — это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован — не думаю, что будут какие-либо проблемы.

В любом случае надеюсь, что для детей и для всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что всё вернётся к норме, когда не будет политических проблем, - сказал Абидаль.

Кубок легенд - организированный Россией турнир, с целью легализации присутствия российских команд и игроков на международной арене.

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В статье: Эрик Абидаль Барселона война с россией
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Комментарии (9)
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
11.02.2023 в 11:47
А пам'ятаєте як в 2010-х і пізніше як раз коли Гвардьола після про!баного сезону 2012 побив горщики з БарселоноюРЕАЛ Жозе Моуріньо добряче ДЕКЛАСУВАВ ту Барселону і віддуватися за Хосепа Гвардьолу у керма Барселони став такий собі Тіто Віланова на жаль покійний якого добив рак.. і це ж паралельно бурхлива епопея з лікуванням онко жалісливі всесвітні марші з лікуванням еріка абідаляот зараз цікаво на рашці б він лікувався чи це чергове синьо-гранатове у!0біщє подібно леомессі - а нам все равно ну россия ну підтримати росіян привселюдно ну черговий барселонський аферист здумав розжитися баблом на футбольній пенсії а там на все плюватифууу МЕРЗ0ТА
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0
0
avatar
sasha1951 (Sausalito)
11.02.2023 в 11:24
Выползайте любители двойных стандартов. Кто писал, что игроки Реала своими жестами поклоняются дьяволу? А здесь притихли? Вы Достойны своего клуба!
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
11.02.2023 в 11:22
Приїхав підтримати та заспокоїти бідолашних терористів
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+1
0
nadobi (Полтава)
11.02.2023 в 11:00
Бабло не пахнет - это доказали наши воровитые чиновники
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0
-1
Динамист (Киев)
11.02.2023 в 10:55
Чекаємо в Бахмуті
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
11.02.2023 в 10:38
Чёрные каталонские шлемазлы страшные люди
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0
0
nadobi (Полтава)
11.02.2023 в 11:01
Наши белые шлемазлы не лучше: воровать в военное время - худшее преступление!
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
11.02.2023 в 10:03
Скотина
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+1
0
Степан Ставицкий (Энергодар)
11.02.2023 в 09:45
Не думал, что он может оказаться таким ублюдком.
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+4
0

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