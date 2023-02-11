Пареха: Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках
Игрок не понимает, почему клубы из России были исключены из международных соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Севильи" Николас Пареха, который приехал в Россию, прокомментировал отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках:
"Скучаю ли по российским клубам в еврокубках? Честно — да. Это очень непривычно, но просто сейчас сложная ситуация. Я не знаю, почему так происходит. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках", сказал игрок.
Испанец с 2010 по 2014 год играл за "Спартак", а затем еще четыре сезона - в "Севилье". Сейчас он приехал в Россию, чтобы принять участие в Кубке Легенд. Это организированный Россией турнир, целью которого является легализация присутствия российских команд и игроков на международной арене.
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