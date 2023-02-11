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Пареха: Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках

Общие новости
(1 голосов)

Игрок не понимает, почему клубы из России были исключены из международных соревнований

Пареха: Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Севильи" Николас Пареха, который приехал в Россию, прокомментировал отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках:

"Скучаю ли по российским клубам в еврокубках? Честно — да. Это очень непривычно, но просто сейчас сложная ситуация. Я не знаю, почему так происходит. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках", сказал игрок.

Испанец с 2010 по 2014 год играл за "Спартак", а затем еще четыре сезона - в "Севилье". Сейчас он приехал в Россию, чтобы принять участие в Кубке Легенд. Это организированный Россией турнир, целью которого является легализация присутствия российских команд и игроков на международной арене.

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В статье: Россия Николас Пареха Севилья
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
11.02.2023 в 15:54
Боже....яке кончене...
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aleks68
11.02.2023 в 14:27
не доходит до долб....ба.дурачком прикидывается. ..... вам а не еврокубки твари мокшанские
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