Победа Лунина на клубном ЧМ, ничьи Мудрика и Зинченко. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 11 февраля

В Марокко состоялся финал клубного чемпионата мира, в котором "Реалу" противостоял аравийский "Аль-Гиляль". Андрей Лунин, вчера праздновавший свой 24-й день рождения, в отсутствие травмированного Куртуа вышел в основе. Но вряд ли он получил большое удовольствие непосредственно от игры – в его ворота влетели три мяча. Особой вины украинского кипера нет – крайне слабо играла защита. С другой стороны, атака куражилась. По два гола забили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, еще один – Карим Бензема. 5:3 в пользу "Реала", который в пятый раз в своей истории стал клубным чемпионом мира.

На этот раз Михаил уже играл не на фоне простуды, потому и заменили его не сразу после перерыва, а в середине второго тайма. Результативными действиями не отличился, хотя мог стать автором голевой передачи, однако партнер спустя мгновение оказался в офсайде. В общем соответствовал нынешнему уровню "Челси", который в итоге сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом". Для аристократов это третья ничья подряд, они остаются на 9-м месте.

Лидер АПЛ, похоже, утратил ритм. После поражения от "Эвертона" произошла ничья с "Брентфордом" – 1:1. Зинченко отыграл полный матч, а голом отличился Троссар, купленный на замену Мудрику. "Сити" может сократить отставание до трех очков, если обыграет "Астон Виллу". Впрочем, не только канониры из фаворитов потеряли очки. "Ньюкасл" не смог обыграть "Борнмут" (1:1, Забарный не попал в заявку из-за травмы), аналогичным образом завершилась игра "Брайтона" с "Кристалл Пэлас", а "Тоттенхэм" вообще разгромно проиграл "Лестеру" - 1:4 .

Месси не играл из-за травмы, Мбаппе тоже давно отсутствовал, из звездного трио был только Неймар. Но бразилец не смог мобилизовать партнеров – ПСЖ проиграл по всем статьям. Статистика по ударам – 19:7 в пользу монегасков, результат на табло – 3:1. Дублем отличился Бен Йеддер. Таким образом, отрыв ПСЖ от "Марселя" сократился до пяти очков – провансальцы с Малиновским в составе обыграли "Клермон" 2:0, оба гола на счету Санчеса.

В Германии "Бавария" разгромила "Бохум" 3:0. Это обезопасило лидерство для мюнхенцев, ведь "Унион Берлин" тоже победил – столичная команда одолела прямого конкурента РБ "Лейпциг", 1:2. Разрыв между командами составляет один балл. "Боруссия" выиграла пятый подряд матч в рамках Бундеслиги - 2:0 над "Вердером", она идет третьей.

Римляне должны были навязывать борьбу "Интеру", вместо этого, похоже, будут бороться за 3-4 место. Команда Моуриньо сыграла вничью 1:1 с "Лечче". Этого хватило, чтобы догнать "Милан", но этим же воспользовалась "Аталанта", обыгравшая "Лацио" 2:0. У трех команд сейчас по 41 очка, но у бергамцев лучшая разница забитых и пропущенных, поэтому именно они третьи.

Киевляне встречались с середняком чемпионата Северной Македонии – "Силексом" и в целом не испытывали проблем, бело-синие забили четыре гола. Автором хет-трика стал Александр Караваев, еще один гол добавил Царенко. "Металлист" в свою очередь минимально проиграл "Кайсару" из Казахстана, а "Ингулец" разошелся миром с "Аксой" из того же Казахстана.