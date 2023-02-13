Талант из Нидерландов. Сегодня отмечает День рождения форвард Атлетико и Оранье Мемфис Депай
Так і залишився просто талантом?
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Мемфис Депай родился 13 февраля 1994 года в Мордрехте. Нидерландский футболист, нападающий мадридского "Атлетико" и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. Занимает второе место по голам в истории национальной сборной Нидерландов, уступая только Робину ван Перси.
В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Начал свою профессиональную карьеру в ПСВ, за команду забил 50 мячей в 124 играх во всех турнирах, помог клубу выиграть титул.
Затем Мемфис неуспешно выступал за "Манчестер Юнайтед", после чего реанимировал карьеру в "Лионе". Известно, что клуб после провала в Англии Депаю помогли найти аналитики. Представители игрока обратились к специалистам, чтобы те по алгоритмам отобрали команды, которые наиболее подходят голландцу по стилю и схеме.
"Барселона" приобрела футболиста в 2021-м, но за два сезона в Каталонии Депай так же не убедил ни руководство, ни болельщиков. Сейчас он защищает цвета "Атлетико".
???????? Happy birthday to Memphis Depay, who turns 29 today!— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 13, 2023
???? Cool as you like.pic.twitter.com/UigI7u8o6Z
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