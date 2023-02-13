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Талант из Нидерландов. Сегодня отмечает День рождения форвард Атлетико и Оранье Мемфис Депай

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Так і залишився просто талантом?

Талант из Нидерландов. Сегодня отмечает День рождения форвард Атлетико и Оранье Мемфис Депай

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мемфис Депай родился 13 февраля 1994 года в Мордрехте. Нидерландский футболист, нападающий мадридского "Атлетико" и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. Занимает второе место по голам в истории национальной сборной Нидерландов, уступая только Робину ван Перси.

В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Начал свою профессиональную карьеру в ПСВ, за команду забил 50 мячей в 124 играх во всех турнирах, помог клубу выиграть титул.

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Затем Мемфис неуспешно выступал за "Манчестер Юнайтед", после чего реанимировал карьеру в "Лионе". Известно, что клуб после провала в Англии Депаю помогли найти аналитики. Представители игрока обратились к специалистам, чтобы те по алгоритмам отобрали команды, которые наиболее подходят голландцу по стилю и схеме.

"Барселона" приобрела футболиста в 2021-м, но за два сезона в Каталонии Депай так же не убедил ни руководство, ни болельщиков. Сейчас он защищает цвета "Атлетико".

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В статье: Мемфис Депай
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